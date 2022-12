Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Τέλος στην αγωνία για την 31χρονη αγνοούμενη

Αίσιος τέλος στην περιπέτεια της νεαρής γυναίκας που είχε εξαφανιστεί από την Θεσσαλονίκη. Πού εντοπίστηκε.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 31χρονης γυναίκας που εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

"Η περιπέτεια της Παναγιωτίδου Χριστίνας έληξε σήμερα, 28/12/2022, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Παναγιωτίδου Χριστίνα βρέθηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και είναι καλά στην υγεία της.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Παναγιωτίδου Χριστίνα και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί"

