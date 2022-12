Κοινωνία

Τροχαίο με νεκρούς στην Κηφισίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο νεκροί από τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισίας τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη λεωφόρο Κηφισίας.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, στο φανάρι του Υγεία.

Το μηχανάκι με επιβαίνοντες ένα ζευγάρι προσέκρουσε με σφοδρότητα στο φανάρι της ανόδου, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχό του.

Νεκρός είναι ο 27χρονος οδηγός της μηχανής και η συνοδηγός του.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία.