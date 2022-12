Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός - Παπαδόπουλος: η νότια Εύβοια θέλει μεγάλη προσοχή, αλλά... (βίντεο)

Για παραλείψεις της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου έκανε λόγο ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Τί είπε για τα 4,9 Ρίχτερ και την σεισμική ακολουθία.

Για την σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια, μετά από τα 4,9 Ρίχτερ της Τετάρτης, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, λίγη ώρα μετά από την παρέμβαση του Προέδρου του ΟΑΣΠ, Ευθύμιου Λέκκα, ο οποίος σημείωσε ότι είναι πιθανό να υπάρξει ένας σεισμός της τάξης των 5,5 Ρίχτερ από την ίδια περιοχή.

Ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, είπε πως «έχουμε μια εστία στα Νέα Στύρα, που έχει παρελθόν. Στα Ψαχνά είναι μια νέα εστία. Είναι πολύ νωρίς να πούμε αν ήταν ο κύριος σεισμός τα 4,9 Ρίχτερ».

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι μόνο όταν είναι σίγουροι οι επιστήμονες μπορούν να μιλούν για την κύρια δόνηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «στις 29 Νοεμβρίου ξυπνήσαμε με 4,7 Ρίχτερ. Κάποιοι συνάδελφοι με τα στοιχεία που είχαν είπαν ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο κύριος σεισμός και το απόγευμα έγινε ο σεισμός των 5 Ρίχτερ».

Αφήνοντας αιχμές για την Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι «Η επιτροπή έδωσε καλές οδηγίες, αλλά υπήρξαν δύο παραλείψεις. Η πρώτη παράλειψη είναι ότι δεν συνέστησε την τοποθέτηση κινητών σεισμογράφων για να παρακολουθήσουμε καλύτερα την περιοχή, που είναι 1 ώρα από την Αθήνα. Από χθες μέχρι τώρα έχουμε 75 καταγεγραμμένες σεισμικές δονήσεις, Υπάρχονυ και άλλες που δεν καταγράφονται και αν είχαμε κινητούς σεισμογράφους θα είχαμε 10 φορές περισσότερες καταγραφές, που θα μας βοηθούσαν να εξάγουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα».

Συνεχίζοντας, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «είναι εύλογο να ανησυχεί ο κόσμος. Το ζήτημα είναι εμείς πως αποκρινόμαστε για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της Πολιτείας. Η δεύτερη παράλειψη είναι ότι δεν έχει γίνει αξιολόγηση για το τι γίνεται στην νότια Εύβοια. Έχει πολλά ρήγματα, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Θέλει πολλή μεγάλη προσοχή η νότια Εύβοια, όχι μόνο η κεντρική».

«Μπορεί να χρειαστούν και 2 και 3 ημέρες για να πούμε αν ήταν ο κύριος σεισμός», επεσήμανε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.





