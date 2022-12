Αθλητικά

NBA - Αντετοκούνμπο: Μαγική εμφάνιση αλλά ήττα των Μπακς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο "Greek Freak" δεν μπόρεσε να σταματήσει την κατάρρευση των Μπακς κόντρα στους Μπουλς στην παράταση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπάθησε πάρα πολύ αλλά ξέμεινε από δυνάμεις στο United Center και οι Μπακς ηττήθηκαν στην παράταση από τους Μπουλς με 119-113 (κ.α. 106-106). Αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχική ήττα για τα «ελάφια», που έπεσαν στο 22-12 και στην τρίτη θέση της Ανατολής, πίσω από Βοστώνη (25-10) και Μπρούκλιν (23-12).

Οι Μπακς παρατάχθηκαν χωρίς τους Τζρου Χόλιντεϊ και Κρις Μίντλετον και ο «Giannis» προσπάθησε να καλύψει το κενό τους αλλά δεν είχε βοήθεια από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Χαρακτηριστικό της αναμέτρησης ήταν ότι οι Μπακς σούταραν με 20,5% από το τρίποντο (9/44) ενώ οι Μπουλς είχαν 40,9% (9/22).

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 45 πόντους (17/36 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 11/17 βολές), 22 ριμπάουντ (ρεκόρ καριέρας), 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 5 λάθη σε 42 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 20 πόντους με 11 ριμπάουντ (αλλά με 7/18 σουτ) ενώ 14 πόντους είχε ο Μπρουκ Λόπεζ.

Για τους «ταύρους» ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν ήταν ασταμάτητος με 42 πόντους και 10 ριμπάουντ ενώ 24 πρόσθεσε ο Ζακ ΛαΒίν και 15 πόντους με 14 ριμπάουντ ο Νίκολα Βούτσεβιτς.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/12) στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ουάσινγκτον-Φοίνιξ 127-102

Ντιτρόιτ-Ορλάντο 121-101

Μαϊάμι-Λέικερς 112-98

Ατλάντα-Μπρούκλιν 107-108

Σικάγο-Μιλγουόκι 119-113 (παρ.)

Νέα Ορλεάνη-Μινεσότα 119-118

Γκόλντεν Στέιτ-Γιούτα 112-107

Σακραμέντο-Ντένβερ 127-126

Ειδήσεις σήμερα:

Μυτιλήνη - Τροχαίο: οδηγός απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο

Σεισμός στην Εύβοια - Λέκκας: πιθανός ένας σεισμός έως 5,5 Ρίχτερ (βίντεο)

Κιλιτσντάρογλου: Τον Ερντογάν τον “σιχάθηκε” ο κόσμος