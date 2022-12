Υγεία - Περιβάλλον

"Αγία Σοφία": Αστυνομικοί επανέφεραν μωρό στη ζωή (βίντεο)

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης επανέφεραν μωρό στη ζωή, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ. Συγκινεί το βίντεο.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης επανέφεραν μωρό 34 ημερών στη ζωή, όταν οι γονείς του κάλεσαν απεγνωσμένοι σε βοήθεια.

Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν το παιδί έπαψε να αναπνέει και να μην έχει σφυγμό.

Οι γονείς κάλεσαν το 100 και ένας από τους αστυνομικούς είχε εκπαιδευτεί σε ΚΑΡΠΑ για μωρά.

Η μητέρα δεν άφηνε αρχικά τον αστυνομικό να πιάσει το μωρό, όμως πείστηκε γρήγορα και εκείνος του έκανε τεχνητή αναπνοή και το βρέφος επανήλθε και άνοιξε τα μάτια του.

Οι αστυνομικοί μετέφεραν το μωρό στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί το παρέλαβαν και είπαν πως εάν ο αστυνομικός δεν είχε τη συγκεκριμένη εκπαίδευση το βρέφος θα είχε φύγει από τη ζωή.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα των Ειδικών Φρουρών, Στράτο Μαυροειδάκο, που παρουσίασε το βίντεο της μεταφοράς του μωρού στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο παππούς του μωρού είναι 35 χρόνια αστυνομικός.

