Υγεία - Περιβάλλον

Ιώσεις - Λουκίδης: πιθανά τα 100000 κρούσματα την ημέρα (βίντεο)

Για “επιστροφή στην κανονικότητα” κάνει λόγο ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, ο οποίος “κρούει τον κώδωνα” για το αντιγριπικό εμβόλιο.

Για το κοκτέιλ ιώσεων που βρίσκεται σε έξαρση σε όλη την Ελλάδα, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κ. Λουκίδης είπε πως υπάρχει μεν αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία, όμως δύο από τις τρεις αναπνευστικές ιώσεις αντιμετωπίζονται εκτός νοσοκομείου: ο κορονοϊός και η γρίπη και αυτό είναι θετικό, όπως ανέφερε, ως προς το σύστημα υγεία.

Ακόμη, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας ανέφερε ότι δεν είναι παράλογη η εκτίμηση του Καθηγητή Νίκου Τζανάκη για πάνω από 100.000 κρούσματα ιώσεων την ημέρα στην Ελλάδα, λέγοντας πως είναι πιθανό να έχουμε εξαψήφιο αριθμό με κρούσματα από κορονοϊό, γρίπη και συγκυτιακό ιό μέσα σε 24 ώρες.

«Σήμερα μετράμε μόνο ότι περνάει από τις δομές υγείας και όχι ότι περνάει ο καθένας μόνος του στο σπίτι», σημείωσε ο κ. Λουκίδης

Μάλιστα, όπως ανέφερε, με τους συναδέλφους του σχολιάζουν πως τα κρούσματα γρίπης είναι τόσα πολλά, ώστε λένε ότι «γυρίζουμε στην κανονικότητα του 2018».

Σε ότι αφορά το εμβόλιο κατά της γρίπης, ο κ. Λουκίδης είπε πως «όσοι μπορεί να κάνει κάποιος το εμβόλιο για την γρίπη, μετά από 15 ημέρες από την νόσηση με κορονοϊό. Να κάνουμε το εμβόλιο, έχουμε χρόνο γιατί γρίπη θα έχουμε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου - αρχές Μαρτίου».





