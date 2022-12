Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις μετά από νέα πυραυλική επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ακούγονται σε όλη τη χώρα, ενώ διακοπές της ηλεκτροδότησης αναφέρονται σε πολλές περιοχές.

Η Ουκρανία ανέφερε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση σήμερα το πρωί καθώς εκρήξεις ακούγονται σε πόλεις, για τις οποίες οι αρχές λένε πως οφείλονται στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που καταρρίπτουν εισερχόμενους πυραύλους.

Ο προεδρικός σύμβουλος Ολέξι Αρεστόβιτς έγραψε στο Facebook πως περισσότεροι από 100 πύραυλοι έρχονται κατά κύματα και σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ακούγονται σε όλη τη χώρα.

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, το Ζιτομίρ και την Οδησσό, σύμφωνα με ανταποκριτή του Ρόιτερς και αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης.

BREAKING:



!????????????? Cruise missiles fly over Kiev and smoke rises



There may be power outages in Kiev. #Ukraine



In #Odessa, after the explosions, apart from the light, the water also disappeared. #Russia pic.twitter.com/jK1knQgYuK — Maimunka News (@MaimunkaNews) December 29, 2022

Διακοπές της ηλεκτροδότησης ανακοινώθηκαν στις περιφέρειες της Οδησσού και του Ντνιπροπετρόφσκ, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν ενδεχόμενες ζημιές στην ενεργειακή υποδομή.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Τετάρτη το βράδυ νέο κύμα επιθέσεων με τα λεγόμενα UAVs καμικάζι, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

Στο στόχαστρο μπήκαν θέσεις σε νότιους και σε ανατολικούς τομείς της χώρας, ανέφερε η νότια διοίκηση της αντιαεροπορικής άμυνας μέσω Facebook.

Πέντε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην περιοχή Ντνίπρο, ανέφερε και πρόσθεσε «ας διατηρήσουμε εορταστική διάθεση».

Κατά την ίδια πηγή, αρκετά UAVs θεάθηκαν στις περιφέρειες Ντανιέτσκ, Ζαπορίζια και Χάρκοβο, καθώς και προς την κατεύθυνση της Οδησσού.

Local Telegram channels are reporting on the work of the air defense system in #Belgorod. pic.twitter.com/naAMlnDquI — NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2022

Σύμφωνα με πηγές του ουκρανικού πρακτορείου ειδήσεων UNIAN, αρκετά από αυτά καταρρίφθηκαν.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός 15χρονου στο Ίλιον - Μητέρα καταγγέλλουσας: “Φοβήθηκα μην τη βρω σκοτωμένη” (βίντεο)

Ρέθυμνο: Νεκρή από έκρηξη σε σπίτι

Μυτιλήνη - Τροχαίο: οδηγός απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο