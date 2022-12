Παράξενα

Αίγιο: Αυτοκίνητο κατέληξε στην θάλασσα (εικόνες)

Αυτοκίνητο με οδηγό έναν 19χρονο από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έπεσε στη θάλασσα το βράδυ της Τετάρτης, επί της παραλιακής οδού Ποσειδώνος στην Αλυκή Αιγίου.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, όπου διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω όχημα βρισκόταν στη θάλασσα, σε βάθος 20 -30 εκατοστών.





Ο 19χρονος οδηγός του βγήκε μόνος του από το όχημα και μετέβη στο Νοσοκομείο Αιγίου για την διενέργεια προληπτικών εξετάσεων.





Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.

Πηγή: kalavrytanews.com

