Πολιτική

Τσίπρας: Πρωτοχρονιά στην Βραζιλία για την ορκωμοσία του Λούλα

Ο Αλέξης Τσίπρας έλαβε πρόσκληση από τον νέο Προέδρο της Βραζιλίας να παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας του.



Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, αναχωρεί σήμερα για την Βραζιλία, μετά από πρόσκληση του νέου Προέδρου της χώρας, Λουίς Ινάσιο Λούλα, να παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας του.

Η τελετή ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου στη Μπραζίλια.

Ο κεντροαριστερός πολιτικός επικράτησε του ακροδεξιού Ζαΐρ Μπολσονάρου, μετά από έναν δεύτερο γύρο που αποδείχθηκε «εκλογικό ντέρμπι» στο τέλος Οκτωβρίου.

Ο 77χρονος Λούλα επανέρχεται στον προεδρικό θώκο της λατινοαμερικάνικης χώρας μετά τις δύο πρώτες του θητείες (2003-2010), όμως κατόπιν βίωσε την ατίμωση, περνώντας από τη φυλακή, μετά την καταδίκη του για υπόθεση διαφθοράς, που ακυρώθηκε από το ανώτατο δικαστήριο εξαιτίας διαδικαστικών σφαλμάτων.

Από την πλευρά του, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είναι ο πρώτος πρόεδρος εν ενεργεία που δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει δεύτερη θητεία μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βραζιλία το 1985.

