Τσαβούσογλου για 12 μίλια: Η Ελλάδα να μην κάνει ψευτομαγκιές, θα έχει κακό τέλος

Νέες απειλές προς την Ελλάδα εκτοξεύει η Τουρκία, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών της. Για Νόμπελ Ειρήνης προτάθηκε από την τουρκική Εθνοσυνέλευσης ο Ερντογάν.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις του με στόχο την Ελλάδα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου επανέλαβε σήμερα πως η Τουρκία αντιτίθεται σε οποιαδήποτε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο.

«Δεν θα επιτρέψουμε την επέκταση των (ελληνικών) χωρικών υδάτων, όχι κατά 12 μίλια, αλλά ούτε κατά 1 μίλι στο Αιγαίο», δήλωσε ο Τσαβούσογλου στη συνέντευξη Τύπου που δίνει παραδοσιακά στο τέλος του έτους στην Άγκυρα.

Επικαλούμενος απόφαση για το θέμα που είχε εκδοθεί το 1995 από το τουρκικό κοινοβούλιο, ο Τσαβούσογλου είπε: «Προειδοποιούμε για μια ακόμη φορά την Ελλάδα. Μην κάνετε ψευτομαγκιές εμπιστευόμενοι αυτούς που θα μπορούσαν να σας στηρίξουν. Μην επιδιώκετε τον τυχοδιωκτισμό. Δεν θα έχει καλό τέλος για σας!».

Το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu διευκρίνιζει πως η δήλωση του 1995 προειδοποιεί πως, αν η Ελλάδα αυξήσει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο πέραν των 6 μιλίων, το κοινοβούλιο θα δώσει «όλες τις εξουσίες», περιλαμβανομένων στρατιωτικών εξουσιών, στην κυβέρνηση για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Τουρκίας.

Ο Τσαβούσογλου είπε ότι η δήλωση αυτή «παραμένει σήμερα σε ισχύ».

Ο τούρκος υπουργός είπε ακόμη στην ίδια συνέντευξη πως η Τουρκία συνεχίζει το διάλογό της με τον ΟΗΕ, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, το Ιράκ, καθώς και με το συριακό καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ και αναφέρθηκε στην τριμερή συνάντηση που είχαν χθες, Τετάρτη, στη Μόσχα των υπουργών Άμυνας και αξιωματούχων των υπηρεσιών πληροφοριών της Τουρκίας, της Ρωσίας και της Συρίας.

«Θα συναντηθώ επίσης με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο τουρκικός Τύπος και συγκεκριμένα η Γενί Σαφάκ αναφέρει πως, «αυτήν τη στιγμή η Τουρκία έχει 4 γεωτρύπανα, το Φατίχ, το Γιαβούζ, το Κανουνί και το Αμπντουλχαμίτ Χαν και 45 βοηθητικά πλοία στον στόχο», ενώ έχουν «πραγματοποιηθεί 16 γεωτρήσεις σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα» και η Τουρκίγε πως «το Αμπτουλχαμίτ Χαν ανέλαβε καθήκοντα στην Μεσόγειο».

«Ο Πρόεδρος τουρκικής εθνοσυνέλευσης Μουσταφά Σεντόπ δήλωσε ότι υπέδειξαν Ερντογάν ως υποψήφιο για Νομπελ Ειρήνης λόγω των προσπαθειών του στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», αναφέρει η Γενί Σαφάκ.

