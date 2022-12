Πολιτική

Οικονόμου προς Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα ούτε εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση ήταν η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης προς τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, που απείλησε και πάλι την Ελλάδα.

«Η Ελληνική Κυβέρνηση πολιτεύεται με αποκλειστικό γνώμονα το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά συμφέροντα. Δεν ετεροπροσδιορίζεται επ' ουδενί, πόσο μάλλον στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του μέσω της οποίας απαντά στην νέα προκλητική δήλωση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ο Γιάννης Οικονόμου ξεκαθαρίζει προς την Άγκυρα ότι, «η τακτική των απειλών και των προκλήσεων, στην οποία επιδίδεται η Τουρκία, είναι απολύτως αδιέξοδη, αφού η Ελλάδα ούτε εκφοβίζεται, ούτε τρομοκρατείται. Θα ήταν χρήσιμο οι Τούρκοι αξιωματούχοι να αναλογιστούν το αδιέξοδο και να μην συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο και τη νέα χρονιά».

ΥΠΕΞ: Η γειτονιά μας δεν χρειάζεται ταραξίες

«Η Τουρκία θα πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι υπάρχουν κανόνες που ακολουθούν όλα τα πολιτισμένα και ευνομούμενα κράτη. Το να απειλείς με χρήση βίας επειδή δεν σου αρέσουν οι κανόνες, παραπέμπει σε άλλους αιώνες και σίγουρα όχι στον 21ο» τόνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Γιώργος Αρναούτης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων.

Επίσης, υπογράμμισε πως είναι απορίας άξιο ο απειλών να απαιτεί ταυτόχρονα από τον αμυνόμενο να αποστερηθεί τα νόμιμα μέσα προστασίας της κυριαρχίας του. «Η γειτονιά μας δεν χρειάζεται ταραξίες, δεν χρειάζεται αναχρονιστικούς αναθεωρητισμούς. Χρειάζεται κράτη που σέβονται το Διεθνές Δίκαιο, όπως η Ελλάδα, η οποία το έχει αποδείξει μέσω συμφωνιών που έχει συνάψει με γειτονικές χώρες βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας» κατέστησε σαφές.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών διαμήνυσε ότι στην ωμή και πρωτόγνωρη για τα σύγχρονα δεδομένα απειλή βίας, η Ελλάδα προτάσσει τους κανόνες, ασκώντας όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο».

Προηγουμένως ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε επαναλάβει πως η Τουρκία αντιτίθεται σε οποιαδήποτε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο.

«Δεν θα επιτρέψουμε την επέκταση των (ελληνικών) χωρικών υδάτων, όχι κατά 12 μίλια, αλλά ούτε κατά 1 μίλι στο Αιγαίο», δήλωσε ο Τσαβούσογλου στη συνέντευξη Τύπου που δίνει παραδοσιακά στο τέλος του έτους στην Άγκυρα.

Επικαλούμενος απόφαση για το θέμα που είχε εκδοθεί το 1995 από το τουρκικό κοινοβούλιο, ο Τσαβούσογλου είπε: «Προειδοποιούμε για μια ακόμη φορά την Ελλάδα. Μην κάνετε ψευτομαγκιές εμπιστευόμενοι αυτούς που θα μπορούσαν να σας στηρίξουν. Μην επιδιώκετε τον τυχοδιωκτισμό. Δεν θα έχει καλό τέλος για σας!».

Το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu διευκρίνισε πως, η δήλωση του 1995 προειδοποιεί πως, αν η Ελλάδα αυξήσει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο πέραν των 6 μιλίων, το κοινοβούλιο θα δώσει «όλες τις εξουσίες», περιλαμβανομένων στρατιωτικών εξουσιών, στην κυβέρνηση για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Τουρκίας.

Ο Τσαβούσογλου είπε ότι η δήλωση αυτή «παραμένει σήμερα σε ισχύ».





Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η γιαγιά με τα τερλίκια

Μυτιλήνη - Τροχαίο: οδηγός απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο

NBA - Αντετοκούνμπο: Μαγική εμφάνιση αλλά ήττα των Μπακς (βίντεο)