Αγία Παρασκευή - Μετρό: Κλέφτης “ρήμαζε” αυτοκίνητα

Δεν είχε καλό τέλος η τελευταία του απόπειρα κλοπής, αφού έγινε αντιληπτός. Που τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί.



Στο πλαίσιο του αυτοφώρου, συνελήφθη, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, 25χρονος Γεωργιανός, κατηγορούμενος για κλοπές κατ΄ εξακολούθηση από αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα έξω από τον σταθμό του μετρό Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, απογευματινές ώρες της Τρίτης 27 Δεκεμβρίου, ο 25χρονος έσπασε το τζάμι αυτοκινήτου και αφαίρεσε αντικείμενα. Εγινε, όμως, αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη του οχήματος που ειδοποίησε την Αμεση Δράση.

Αστυνομικοί, που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν τον κατηγορούμενο στην περιοχή του Χαλανδρίου και τον οδήγησαν στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας όπου τον αναγνώρισε ο ιδιοκτήτης. Ακολούθησε η σύλληψη του 25χρονου, ενώ βρέθηκαν στην κατοχή του τα κλεμμένα αντικείμενα.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, εξιχνιάστηκαν επιπλέον έξι περιπτώσεις κλοπών από αυτοκίνητα, με παρόμοιο τρόπο δράσης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα.

