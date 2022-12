Πολιτισμός

ΥΠΕΞ για Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Φόβοι για κινήσεις κατά της περιουσίας του

Πως αντέδρασε το ελληνικό ΥΠΕΞ για τη βεβήλωση σε παρεκκλήσι

Το φόβο για τα γεγονότα στην περιοχή Wadi Hilweh στο Σιλουάν, νότια της Παλαιάς Πόλης των Ιεροσολύμων και τις κινήσεις κατά περιουσίας του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εκφράζει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ακραία ριζοσπαστική ομάδα έκανε κατάληψη την προηγούμενη Τρίτη στον χώρο που αποτελεί περιουσία του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου. Αυτό το περιστατικό ανήκει στον μακρύ κατάλογο με συστηματικές επιθέσεις εναντίον ιερών προσκυνημάτων, εκκλησιαστικής περιουσίας, καθώς και Χριστιανών ενώ στην καταδίκη του περιστατικού προέβη και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Το Υπ.Εξωτερικών εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τα γεγονότα στην περιοχή Wadi Hilweh στο Σιλουάν, νότια της Παλαιάς Πόλης των Ιεροσολύμων και τις κινήσεις κατά περιουσίας του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. pic.twitter.com/QmpZLvwSJD — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 29, 2022

“Το Υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να μεριμνά για την προάσπιση & διαφύλαξη των προνομίων & δικαίων του Πατριαρχείου, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτησιών του”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, είχε ξαναγίνει απόπειρα επίθεσης στη συγκεκριμένη τοποθεσία το 2008, όταν ο Δήμος προσπάθησε να το χρησιμοποιήσει. Το Πατριαρχείο προσέφυγε στο δικαστήριο κατά του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι μια ισραηλινή ριζοσπαστική οργάνωση διέθετε έγγραφα που συνέδεαν αυτό το οικόπεδο με μία ύποπτη συμφωνία πλαστογραφίας το 2004, η οποία περιελάμβανε τις περιουσίες της Πύλης της Γιάφας.

