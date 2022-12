Life

Μισέλ Ομπάμα: Για δέκα χρόνια δεν άντεχα τον Μπαράκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το γάμο της και την οικογένειά της μίλησε η Μισέλ Ομπάμα, με αφορμή την έκδοση του νέου της βιβλίου.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα με αφορμή την κυκλοφορία του δεύτερου βιβλίο της «The Light We Carry», το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο ήταν καλεσμένη στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Revolt TV. Αποκάλυψε μεταξύ άλλων τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον γάμο της με τον Μπαράκ Ομπάμα ειδικά τα πρώτα χρόνια. «Για 10 χρόνια δεν μπορούσα να αντέξω τον άντρα μου και ξέρετε πότε συνέβη; Όταν τα παιδιά ήταν μικρά και ενώ προσπαθούσαμε να χτίσουμε τις καριέρες μας και να μοιράσουμε τις δουλειές ανησυχούσαμε και για το σχολείο και ποιος θα έκανε τι».

Η Ομπάμα τόνισε ότι «o γάμος δεν είναι 50/50, ποτέ. Είναι στιγμές που εγώ είμαι μέσα 70, αυτός 30. Υπάρχουν φορές που αυτός είναι 60% μέσα και εγώ 40%. Αλλά μαντέψτε: Δεν θα έβαζα 10 άσχημα χρόνια πάνω από 30 καλά… το θέμα είναι πως το βλέπει κανείς.

Μέσα όμως από όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα, η Μισέλ Ομπάμα τόνισε ότι εξακολουθεί να σέβεται και να θαυμάζει τον σύζυγό της. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις «τον άνθρωπό σου», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με νεκρούς στην Κηφισίας

Βιασμός στο Ίλιον - Καταγγελία: άκουσα κορίτσι να φωνάζει “όχι, μη, αφήστε με” (βίντεο)

Μυτιλήνη - Τροχαίο: οδηγός απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο