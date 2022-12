Καμπότζη - Φωτιά σε ξενοδοχείο: Πηδούσαν από την οροφή για να σωθούν (εικόνες)

Σοκάρουν οι εικόνες από την φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο και καζίνο στην Καμπότζη. Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο την περασμένη νύκτα σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο και καζίνο στα σύνορα της Καμπότζης με την Ταϊλάνδη και οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί.

Η πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη γύρω στις 23:30 (τοπική ώρα, 18:30 ώρα Ελλάδας) στο Grand Diamond City, στην πόλη Παοϊπέτ της Καμπότζης.

WATCH: #BNNCambodia Reports.



At least 10 people were killed and 30 others injured in a massive fire at the Grand Diamond City casino-hotel in Poipet, Cambodia on the border of Thailand on Thursday. #Cambodia #Fire #accident pic.twitter.com/SFutBUaXjr