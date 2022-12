Πολιτική

Χανιά: Ο Μητσοτάκης στην 115 Πτέρυγα Μάχης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός επιθεώρησε αεροσκάφη τύπου VIPER και F-16 ενώ ενημερώθηκε για την αποστολή, την οργάνωση και ετοιμότητα της Πτέρυγας Μάχης.



Την 115 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας, στα Χανιά, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



O Πρωθυπουργός επιθεώρησε αεροσκάφη τύπου VIPER και F-16 ενώ ενημερώθηκε για την αποστολή, την οργάνωση και ετοιμότητα της Πτέρυγας Μάχης, την αναβάθμιση των αεροσκαφών και τη συνολικότερη ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.





«Είναι μία σημαντική αναβάθμιση για την Πολεμική Αεροπορία, πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες επενδύσεις που έχουμε κάνει, νομίζω ότι μας δίνουν πια μία μακροχρόνια σιγουριά ότι έχουμε ενισχύσει την αποτρεπτική μας δυνατότητα σε τέτοιο βαθμό που να μην αισθανόμαστε απειλή από κανέναν», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.





Ειδική μνεία έκανε ο Πρωθυπουργός στους πιλότους, αλλά και σε όλο το προσωπικό που χειρίζεται τα αεροσκάφη: «Και βέβαια να τονίσω και το γεγονός ότι δεν είναι μόνο τα αεροσκάφη αλλά είναι και οι χειριστές και οι τεχνικοί που τα κρατάνε στον αέρα. Και γι΄ αυτό και επιμένω ότι όσο κι αν στηρίζουμε από το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου τις υποδομές, άλλο τόσο μπορεί να στηρίζουμε και τους ανθρώπους. Νομίζω ότι το γνωρίζετε καλά».





Στη συνέχεια, επισκέφθηκε την 343 Μοίρα, όπου τον υποδέχτηκαν οι πιλότοι και του προσέφεραν αναμνηστικά δώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με το προσωπικό και αντάλλαξε ευχές ενόψει της νέας χρονιάς, ευχαριστώντας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρει.





Τον Πρωθυπουργό συνόδευε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - γρίπη - RSV: αυξημένα κρούσματα και 137 θάνατοι την προηγούμενη εβδομάδα

Άγιο Όρος - Δένδιας: ξαφνικό πρόβλημα υγείας στην διάρκεια της λειτουργίας

Βιασμός 15χρονου στο Ίλιον - Μητέρα καταγγέλλουσας: “Φοβήθηκα μην τη βρω σκοτωμένη” (βίντεο)