Καιρός: νεφώσεις και υψηλές θερμοκρασίες την Παρασκευή

Που ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές. Πως θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμιοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Ήπιος θα διατηρηθεί ο καιρός και την Παρασκευή. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα στα Δωδεκάνησα να σημειωθούν ασθενείς βροχές. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 και στα πελάγη νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η ορατότητα το πρωί και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Περιορισμένη ορατότητα ή τοπικές ομίχλες θα σημειωθούν τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες. Τοπικά περιορισμένες ορατότητες ή ομίχλες θα σημειωθούν τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα βόρεια. Ομίχλες θα σημειωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 και στο βόρειο Ιόνιο νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Ομίχλες θα σημειωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 και στα νότια τοπικά νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα Δωδεκάνησα όπου ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα υπάρχουν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο βόρειοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

