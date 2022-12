Κόσμος

Ισπανία – γυναικοκτονίες: Συναγερμός μετά τα διαδοχικά περιστατικά μέσα σε λίγες μέρες

Εννέα γυναικοκτονίες έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα μέσα στον Δεκέμβριο και δεκάδες από την αρχή του 2022. Τα μέτρα που λαμβάνει η ισπανική Κυβέρνηση.

Η ισπανική κυβέρνηση υποσχέθηκε σήμερα αυξημένη αστυνομική προστασία για θύματα ενδοοικογενειακής βίας αφού τουλάχιστον εννέα γυναίκες στην Ισπανία σκοτώθηκαν από τωρινούς ή πρώην συντρόφους τους τον Δεκέμβριο, τον μήνα με τις περισσότερες τέτοιες δολοφονίες της χρονιάς.

«Έχει έρθει η ώρα να πούμε ‘αρκετά’», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα σε δημοσιογράφους ύστερα από συνάντηση με υψηλόβαθμους αξιωματικούς των υπηρεσιών ασφαλείας. «Θέλω να εκφράσω το βαθύ αίσθημα αγανάκτησης που κάθε τέτοιος φόνος με βάση το φύλο μάς προκαλεί».

Ο υπουργός δήλωσε ότι τέσσερις ακόμα θάνατοι το τελευταίο 24ωρο μένει να επιβεβαιωθούν ότι ήταν το αποτέλεσμα έμφυλης βίας. Εάν επιβεβαιωθούν, τότε ο αριθμός των γυναικοκτονιών από τις αρχές του 2022 θα αυξηθεί σε 50, ξεπερνώντας τις 48 τέτοιες δολοφονίες της προηγούμενης χρονιάς.

Το έτος κατά τον οποίο είχαν καταγραφεί οι περισσότεροι θάνατοι με βάση τον σύγχρονο ορισμό της έμφυλης βίας ήταν το 2008 με 76 περιστατικά. Έως την Τρίτη, είχαν καταγραφεί 1.179 θύματα γυναικοκτονιών στην Ισπανία από το 2003, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ισότητας.

Οι τελευταίες υποθέσεις που ερευνούν οι αρχές περιλαμβάνουν το μέχρι θανάτου μαχαίρωμα χθες, Τετάρτη, μιας 30χρονης εγκύου από τον πρώην σύντροφό της κοντά στην πόλη Τολέδο. Οι διασώστες προχώρησαν επί τόπου σε καισαρική τομή αλλά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τον θάνατο της μητέρας και του βρέφους.

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει αποστείλει ενημερώσεις, δίνοντας οδηγίες σε όλα τα αστυνομικά τμήματα να εντείνουν το επίπεδο επιφυλακής και τις προσπάθειες προστασίας, δήλωσε ο Γκράντε-Μαρλάσκα, παροτρύνοντας επίσης τους πολίτες να αναφέρουν κάθε υποψία έμφυλης βίας που πιθανόν εντοπίζουν.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν το να δοθεί προτεραιότητα στις μαρτυρίες των πιθανών θυμάτων, διενεργώντας παράλληλα αξιολόγηση του κινδύνου και εντείνουν την παρακολούθηση των κατά συρροή παραβατών.

Τουλάχιστον 31.161 γυναίκες έχουν καταγραφεί στο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης για έμφυλη βία, εκ των οποίων 723 θεωρούνται ότι αντιμετωπίζουν ακραίο ή υψηλό κίνδυνο και λαμβάνουν ενισχυμένη προστασία.

«Ο τερματισμός της έμφυλης βίας μάς αφορά όλους. Είναι σημαντικό να δράσουμε από κοινού, ως κοινωνία, για να σταματήσουμε αυτή τη μάστιγα», ανέφερε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στο Twitter.

