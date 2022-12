Κοινωνία

Κορονοϊός – διασωληνωμένο κοριτσάκι: Πέθανε το “αγγελούδι” των 2,5 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατέληξε το απόγευμα της Πέμπτης η μικρή Ευαγγελία, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών.

Κατέληξε πριν από λίγο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του loutrakiblog.gr το 2,5 ετών κοριτσάκι που είχε διασωληνωθεί στο Νοσοκομείο Κορίνθου αφού έπασχε από κορονοϊό και δημιουργήθηκαν επιπλοκές στον οργανισμό του.

Το μικρό αγγελούδι, η Ευαγγελία κόλλησε κορονοϊό από τη μητέρα της και δύο μέρες αργότερα, οδηγήθηκε εσπευσμένα από τον πατέρα της στο Νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν πραγματικά μάχη να το κρατήσουν στη ζωή επί 3 ώρες.

Διασωληνώθηκε και διακομίσθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού» των Αθηνών.

Λίγες μέρες νωρίτερα, ο πατέρας της Ευαγγελίας είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και λέγοντας πως «αντέχει η καρδούλα της ακόμα», αλλά «οι γιατροί της δίνουν πιθανότητες 1% να ζήσει»

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Φονική σύγκρουση στην Εθνική Οδό

Ο ΕΕΣ μοίρασε χαμόγελα και δώρα στα παιδιά του ΠΑΑΠΑ στην Βούλα (εικόνες)

Μυτιλήνη - Τροχαίο: οδηγός απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο