Γιάννης Σμυρλής: Παραιτήθηκε ο ΓΓ του ΥΠΕΞ

Τι ανέφερε ο ίδιος σε ανακοίνωσή του στα social media για την απόφαση να παραιτηθεί.

Την παραίτησή του υπέβαλλε ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Σμυρλής.

Στην παραίτησή του, η οποία και έγινε αποδεκτή, από τον Νίκο Δένδια, ο κ. Σμυρλής αναφέρει ότι υποβάλλει την παραίτηση του για καθαρά προσωπικούς λόγους.

Αργότερα με ανάρτησή του στο Facebook, έκανε γνωστό ότι επιστρατεύεται στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

"Σήμερα ολοκληρώνεται ένας πολύ σημαντικός κύκλος μεταρρυθμίσεων και επιτυχών δράσεων για εμένα και ανοίγει ένας νέος, καθώς επιστρατεύομαι στον εκλογικό αγώνα για τη νέα μεγάλη νίκη της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τα τελευταία 2 χρόνια από τη θέση του Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & Εξωστρέφειας του ΥΠΕΞ και του Προέδρου της Enterprise Greece, μέσω μιας εποικοδομητικής συνεργασίας με τον ΥΠΕΞ κ. Νίκος Δένδιας και τον ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη:

• Πετύχαμε την υλοποίηση και λειτουργία μιας νέας συνεκτικής δομής οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας, στην οποία για πρώτη φορά συνδέθηκαν επιχειρησιακά οι Εμπορικοί Ακόλουθοι (ΟΕΥ) του ΥΠΕΞ με τους δύο (2) εξωστρεφείς οργανισμούς, την Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Εξωτερικού Εμπορίου και Επενδύσεων) και την Export Credit Greece (Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων).

• Εκπονήσαμε και υλοποιήσαμε, για πρώτη φορά, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας , το πρώτο κοινό σχέδιο δράσεων κρατικών και ιδιωτικών φορέων.

• Συνδέσαμε, μέσα από το Συμβούλιο Εξωστρέφειας, την ελληνική επιχειρηματικότητα με το σχεδιασμό της Κυβέρνησης, για τις επενδύσεις και τις εξαγωγές.

• Ενεργοποιήσαμε και καθιερώσαμε την Κυβερνητική Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου με την εκπόνηση Οδικού Χάρτη Δράσεων για την απλοποίηση προ-τελωνειακών διαδικασιών.

• Αναβαθμίσαμε τον ρόλο της EnterpriseGreece, επιτυγχάνοντας νέο ρεκόρ Στρατηγικών Επενδύσεων ύψους άνω των 8 δις ευρώ και συμβάλλοντας σημαντικά, μέσα από εκατοντάδες δράσεις και εκθέσεις, στην καταγραφή νέου ρεκόρ εξαγωγών 40 δις το 2021 και άνω των 45 δις το 2022.

• Εκσυγχρονίσαμε και μετασχηματίσαμε την Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων (παλιός ΟAΕΠ), ώστε να συμβάλλει καθοριστικά στη στήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων.

• Στηρίξαμε και αναβαθμίσαμε τα 60 Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) στις αρχές εξωτερικού και τα συνδέσαμε απευθείας με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.

Στο κλείσιμο αυτού του κύκλου δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρωθυπουργό Kyriakos Mitsotakis για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει όλα αυτά τα χρόνια, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, τα παραγωγικά Υπουργεία, τους παραγωγικούς φορείς και τους συνδέσμους των επιχειρήσεων για τη πολύ καλή συνεργασία και φυσικά όλες και όλους τους συνεργάτες μου στο ΥΠΕΞ και στην Enterprise Greece για την πολύτιμη βοήθειά τους."

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, στην οποία εξαπολύει "πυρά" κατά της απόφασης αυτής του Γιάννη Σμυρλή αλλά και στη Νέα Δημοκρατία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Αφού έκανε τη βρώμικη δουλειά στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, όπως αποκάλυψαν οι New York Times, και ενέκρινε το 2021 τις δύο άδειες εξαγωγής – εμπορίας του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στη Μαδαγασκάρη, ο Γιάννης Σμυρλής απομακρύνεται δήθεν γιατί επιστρατεύεται στον προεκλογικό αγώνα της Νέας Δημοκρατίας.

Ως ο άνθρωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΥΠΕΞ επιχειρείται, εν μέσω εορτών, να «ξεπλυθεί» στην κολυμπήθρα του «προεκλογικού αγώνα» δια της παραίτησής του, ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορεί να εκλεγεί καν βουλευτής ως μέχρι σήμερα γενικός γραμματέας.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να μην υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και να δώσει εξηγήσεις τόσο για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, όσο και για αυτές με το Predator που δήθεν τόσο καιρό δεν γνώριζε ποιος το έχει, αλλά το εξήγαγε."

