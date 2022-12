Αθλητικά

Άρης - Παναιτωλικός: επιστροφή στις νίκες για τους Θεσσαλονικείς

Επιστροφή στις νίκες για τους Θεσσαλονικείς στην 15η αγωνιστική της SuperLeague.

Είχε την υπεροχή και τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρει, το έκανε μια φορά απόψε ο Αρης και νίκησε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Παναιτωλικό (1-0).

Το γκολ που καθόρισε το ματς της 15ης αγωνιστικής πέτυχε στο 52’ ο Γκρέι. Ο ίδιος σκόραρε στο 21’ και στο 31’, αλλά τα τέρματα δε μέτρησαν σε αμφότερες τις περιπτώσεις (οφσάιντ).

Με τη νίκη επέστρεψε σε θετικό αποτέλεσμα ο Αρης, μετά την ισοπαλία που είχε την περασμένη εβδομάδα με αντίπαλο τον Λεβαδειακό. Δεύτερη συνεχή ήττα, αντίθετα, για τον Παναιτωλικό μετά από την εντός έδρας που υπέστη (14η αγωνιστική) από τον ΠΑΟΚ.

Δραστήριος, με κατοχή της μπάλας και επιθετικές πρωτοβουλίες στην εστία του αντιπάλου, στο πρώτο ημίχρονο, ήταν ο Αρης, με τον Παναιτωλικό να έχει, ως επί το πλείστον, την προσοχή του στραμμένη στα ανασταλτικά του καθήκοντα.

Στο 12’, στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους Θεσσαλονικείς, Ο Ματέο Γκαρσία έπιασε το σουτ, στην καρδιά της περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 21’ ο Γκρέι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ, με την υπόδειξη του VAR ακυρώθηκε ως οφ σάιντ και οκτώ λεπτά αργότερα, ο Μάνου Γκαρθία δεν μπόρεσε να βρει στόχο, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Στο 31’ , με πρωταγωνιστή ξανά τον Γκρέι, ακυρώθηκε δεύτερο τέρμα του Αρη, καθώς ο 31χρονος επιθετικός (με την πιστοποίηση και από το VAR), ήταν σε θέση οφ σάιντ.

Στις καθυστερήσεις οι «κιτρινόμαυροι» απείλησαν εκ νέου, αλλά το απευθείας φάουλ που εκτέλεσε ο Πάλμας, από πλάγια αριστερά, έδιωξε σε κόρνερ ο Ανέστης.

Την ενέργεια και αποφασιστικότητά του διατήρησε ο Αρης με την επιστροφή του στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο μισό της αναμέτρησης, γεγονός που τον έφερε σε θέση βολής, αρχικά, στο 48’ με τον Οντουμπάτζο (μπλόκαρε εύκολα ο Ανέστης). Στο 52’ βρήκε στόχο, ανοίγοντας το σκορ. Ο Μαντσίνι έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Γκρέι , με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, έκανε το 1-0.

Στο 67’ o Μλάντεν προσπάθησε να ισοφαρίσει για τον Παναιτωλικό, η μπάλα φρέναρε στο σώμα του Φαμπιάνο και κατέληξε κόρνερ και στο 68’, σε αντεπίθεση του Αρη, ο Γκρέι, από πλάγια δεξιά, πέρασε τον Ανέστη, το σουτ του, όμως, εξουδετέρωσε σε κόρνερ ο Φλόρες.

Στο 78’ οι γηπεδούχοι βρέθηκαν κοντά στο να διπλασιάσουν τα τέρματά τους, ο Γκρέι βρήκε τον Μανού Γκαρθία, το σουτ του τελευταίου σταμάτησε ο Λιάβας. Δύο λεπτά αργότερα ο Ζοάο Πέδρο απείλησε, για τους φιλοξενούμενους, το σουτ έφυγε άουτ, κατάληξη που είχε και το σουτ που έκανε ο Γκρέι, σε κενή εστία, στο 82’.

*Θεατής του αγώνα ήταν ο εσχάτως αποκτηθείς από τον Αρη, Βλάντιμιρ Νταρίντα.

*100 περίπου φίλαθλοι του Παναιτωλικού παρακολούθησαν δια ζώσης την αναμέτρηση, έχοντας θέση στη θύρα 4 του «Κλεάνθης Βικελίδης». Αντιπροσωπεία τους, μάλιστα, πριν τη σέντρα, κατέθεσαν στεφάνι, σε ειδικό χώρο που υπάρχει στο γήπεδο, στη μνήμη του Αλκη Καμπανού.

Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπάλας (Ηπείρου)

Κίτρινες: Ετέμπο/Κολοβός, Φλόρες, Μάρτενσον, Καρέλης

ΑΡΗΣ (Αλαν Πάρντιου): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Πέερσμαν, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Ετέμπο, Μαντσίνι (72’ Νταμπό), Μάνου Γκαρθία (80’ Ιτούρμπε), Ματέο Γκαρσία, Πάλμα (λ.τρ. 89’ Εμπακατά), Γκρέι.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Λιάβας, Λάρσον, Μλάντεν, Χουχούμης, Μάρτενσον (69’ Σενγκέλια), Φλόρες, Ντίας, Νταγκό (75’ Ξενιτίδης), Κολοβός (76’ Ζοάο Πέδρο), Καρέλης.

