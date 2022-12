Πολιτική

Δήμος Ιάσμου: Παρέμβαση Βορίδη για τον δήμαρχο που απολύει “Γκιουλενιστές”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εάν οι ενέργειες του δημάρχου αποδειχθεί ότι είναι έκνομες, τότε η απόφαση του υπουργού αναμένεται να είναι η οριστική παύση από τα καθήκοντά του.

Την παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, έχουν προκαλέσει οι ενέργειες του μουσουλμάνου δημάρχου Ιάσμου Ροδόπης, Οντέρ Μουμίν, με το πιθανότερο σενάριο να είναι η οριστική παύση από τα καθήκοντά του.

Ο δήμαρχος έχει προχωρήσει σε απολύσεις εργαζομένων και έχει ανακαλέσει τους αντιδημάρχους με την αιτιολογία ότι είναι «γκιουλενιστές».

Ο ίδιος καλεί σε παραίτηση τους υπηρεσιακούς και αιρετούς του δήμου, οι οποίοι εμπλέκονται ή σχετίζονται «με την Παγκόσμια Τρομοκρατική Οργάνωση FETO και την Εγκληματική Οργάνωση ΕΥΡ-ΑΚΗ».

Ο κ. Βορίδης επικοινώνησε με τον ειδικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ιωάννη Σάββα και του ζήτησε να εξετάσει τυχόν έκνομες ενέργειες του εν λόγω δημάρχου, προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν συνολικά και να αποφασίσει τις αναγκαίες περαιτέρω ενέργειες για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος.

Εάν οι ενέργειες του δημάρχου αποδειχθεί ότι είναι έκνομες, τότε η απόφαση του υπουργού αναμένεται να είναι η οριστική παύση από τα καθήκοντά του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μυτιλήνη - Τροχαίο: οδηγός απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο

Τροχαίο με νεκρούς στην Κηφισίας

Κορονοϊός – διασωληνωμένο κοριτσάκι: Πέθανε το “αγγελούδι” των 2,5 ετών