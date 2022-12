Κοινωνία

Ηλεία - Τροχαίο δυστύχημα: Μοτοσικλετιστής ξεψύχησε στην άσφαλτο (εικόνες)

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Πατρών – Πύργου, και συγκεκριμένα στο ύψος των Σαβαλίων.

Ένας 43χρονος άνδρας βρήκε σχεδόν ακαριαίο θάνατο, όταν το δίκυκλο το οποίο οδηγούσε, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα τύπου βαν.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο ο δικυκλιστής διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης. Δυστυχώς όμως, ήταν πολύ αργά.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, διενεργείται από την Τροχαία Ήλιδας.

