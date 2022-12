Αθλητικά

Πελέ: το “αντίο” του αθλητικού κόσμου στον “μάγο της μπάλας”

Μεταξύ άλλων, με συγκίνηση αποχαιρέτησαν τον μεγάλο Πελέ, Μέσι, Νεϊμάρ και Μπαπέ.

Βαρύ το πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά την μεγάλη απώλεια του βραζιλιάνου θρύλου, Πελέ.

Ο αθλητικός κόσμος, έσπευσε να πει το δικό του αντίο στο είδωλο του ποδοσφαίρου που μάγεψε με τις επιδόσεις του στα γήπεδα.

Ο Λιονέλ Μέσι ανέβασε μία φωτογραφία του στο instagram με τον Πελέ, αποχαιρετώντας μ’ αυτό τον τρόπο τον Βραζιλιάνο θρύλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (29/12) σε ηλικία 82 ετών.

Ο Αργεντίνος παγκόσμιος πρωταθλητής, αποχαιρέτησε τον Πελέ με μία κοινή τους φωτογραφία και ένα σύντομο μήνυμα στο instagram που έγραφε: “Αναπαύσου εν ειρήνη”.

Και ο Νεϊμάρ αποχαιρέτησε τον Πελέ, με μία ανάρτησή του στο Instsgram που ανέφερε: «Ο Πελέ έδωσε φωνή στους φτωχούς, στους μαύρους και ιδιαίτερα: Έδωσε όραμα στην Βραζιλία».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έσπευσε να στείλει το δικό του μήνυμα για τη μεγάλει απώλεια του Πελέ: «Τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλη τη Βραζιλία, και ιδιαίτερα στην οικογένεια του κ. Εντσον Αράντες ντο Νασιμέντο. Ένα απλό "αντίο" στον αιώνιο Βασιλιά Πελέ δεν θα είναι ποτέ αρκετό για να εκφράσει τον πόνο που "αγκαλιάζει" όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή.

Μια έμπνευση για τόσα εκατομμύρια, μια αναφορά του χθες, του σήμερα, του πάντα. Η στοργή που έδειχνε πάντα για μένα ήταν ανταποδοτική σε όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε, ακόμα και εξ αποστάσεως. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ και η μνήμη του θα μείνει για πάντα στον καθένα μας, τους λάτρεις του ποδοσφαίρου. Αναπαύσου εν ειρήνη, Βασιλιά Πελέ.», αναφέρει ο Πορτογάλος σταρ.

Ακόμη, ο Κιλιάν Μπαπέ, με ανάρτησή του, αποχαιρέτησε τον "μάγο της μπάλας" που έφυγε από τη ζωή γράφοντας ως λεζάντα σε μια κοινή τους φωτογραφία: «Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου μας άφησε, αλλά η κληρονομιά του δεν θα ξεχαστεί ποτέ. RIP KING...»

Η είδηση του θανάτου του Πελέ προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter η Νάπολι αποχαιρέτισε με μία μοναδική φωτογραφία τον «Βασιλιά» της μπάλας, ο οποίος εικονίζεται με τον Ντιέγκο Μαραντόνα να κρατούν ο ένας το χέρι του άλλου και να περπατούν πάνω στα σύννεφα με φόντο τη λέξη «αιώνιοι».

«Ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις και άπαντες στη Νάπολι θέλουν να εκφράσουν τα συλληπητήρια τους για τον χαμό του Πελέ, ενός θρύλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.»

