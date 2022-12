Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: πόσοι είναι οι αγνοούμενοι

Εφιαλτικές είναι οι αναφορές για τον αριθμό όσων, πολιτών και στρατιωτικών, θεωρούνται αγνοούμενοι, από την ημέρα της ρωσικής εισβολής και έπειτα.

Σχεδόν 15.000 στρατιωτικοί και πολίτες χαρακτηρίζονται επισήμως ως αγνοούμενοι, αφότου άρχισε η εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην επικράτεια της Ουκρανίας την 24η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Αλιόνα Βερμπίτσκα, σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας αρμόδια για τα δικαιώματα των στρατιωτών.

«Η Ρωσία έχει επιβεβαιώσει (σ.σ. πως κρατά) 3.392 αιχμαλώτους πολέμου, όμως στην Ουκρανία κάπου 15.000 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι, ανάμεσά τους πολλοί άμαχοι», είπε η κυρία Βερμπίτσκα στον γερμανικό όμιλο μέσων ενημέρωσης RND («Redaktionsnetzwerk Deutschland»), που δημοσιεύει τις δηλώσεις της σήμερα.

Η τύχη των ανθρώπων αυτών παραμένει εντελώς αβέβαιη, σύμφωνα με την ίδια, «Δεν γνωρίζουμε τι τους συνέβη. Είναι και αυτοί αιχμάλωτοι πολέμου της Ρωσίας, μεταφέρθηκαν από κατεχόμενα εδάφη αλλού, έχουν σκοτωθεί εδώ και καιρό;»

Η αβεβαιότητα είναι αβάστακτη για τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών, πρόσθεσε η κυρία Βερμπίτσκα, στις αρμοδιότητες της οποίας συγκαταλέγεται η συμβολή στις προσπάθειες εντοπισμού των εξαφανισθέντων.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν καταγγείλει επανειλημμένα ότι ολόκληρες οικογένειες εκτοπίζονται από κατεχόμενα εδάφη στη Ρωσία.

