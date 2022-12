Πολιτική

Στόλτενμπεργκ: Στην Ουκρανία πρέπει να σταλούν περισσότερα όπλα

Το αίτημα του Γενικού Γραμματέα της συμμαχίας και οι αναφορές του για τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού Γενς Στόλτενμπεργκ ζήτησε να αυξηθούν οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία.

«Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά η στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία είναι ο ταχύτερος δρόμος προς την ειρήνη», δήλωσε ο Νορβηγός κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Για τον ΓΓ του NATO, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να πειστεί πως δεν μπορεί να επιτύχει τον στόχο να θέσει υπό τον έλεγχό του την Ουκρανία. Κατόπιν, επιχειρηματολόγησε ο κ. Στόλτενμπεργκ, μπορεί να υπάρξει «ειρηνική επίλυση μέσω διαπραγματεύσεων που θα εγγυάται πως η Ουκρανία θα επικρατήσει ως ανεξάρτητο δημοκρατικό κράτος».

Για τον επικεφαλής του NATO, οι πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία είναι απόλυτα νόμιμες. «Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας», είπε.

Οι ουκρανικές επιχειρήσεις πρέπει να ιδωθούν εντός του πλαισίου τους, εξήγησε, αναφερόμενος στα μαζικά ρωσικά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών ώστε να διακοπεί η λειτουργία των δικτύων ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και ύδρευσης εν μέσω χειμώνα.

Για το εάν θα εγκριθεί η αποστολή στην Ουκρανία πυραύλων μέσου βεληνεκούς, ο κ. Στόλτενμπεργκ είπε πως βρίσκεται σε εξέλιξη «διάλογος μεταξύ των συμμάχων και με την Ουκρανία για τα συγκεκριμένα συστήματα».

Θύμισε πως έχουν δοθεί στην Ουκρανία οπλικά συστήματα που έχουν μακρό βεληνεκές, όπως εκτοξευτήρες πολλαπλών πυραύλων HIMARS, πυροβόλα και UAVs.

