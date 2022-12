Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ντέρμπι “αιωνίων” στο ΟΑΚΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι "αιωνίων" της σεζόν. Οι "μάχες" Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, στην Ευρώπη.



Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό απόψε (21:00) στο ΟΑΚΑ, για την 16η αγωνιστική της Euroleague, με τους φιλάθλους των «πρασίνων» να αναμένεται να κάνουν "sold out" στα εισιτήρια.

Το κίνητρο για νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό είναι ιδιαίτερα υψηλό για τον Παναθηναϊκό, σε αυτό το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, αφού έχουν δει τους «ερυθρόλευκους» ν' αλώνουν το ΟΑΚΑ στη Euroleague τόσο το 2020, όσο και το 2021. Την περυσινή σεζόν μάλιστα, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 28 πόντους διαφορά στο ΣΕΦ και με 19 πόντους διαφορά στο ΟΑΚΑ, από τον Ολυμπιακό, στη Euroleague. Οι «πράσινοι» μετρούν και εννέα διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις απέναντι στον Ολυμπιακό και σίγουρα θα ήθελαν ν' αποφύγουν μία... 10η.

Συγκεκριμένα, για 22η φορά στην Ιστορία, θα βρεθούν αντιμέτωποι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. O Ολυμπιακός έχει αναδειχτεί νικητής τις 14 φορές, ενώ ο Παναθηναϊκός επτά στα 21 ευρωπαϊκά ντέρμπι «αιωνίων» που έχουν προηγηθεί. Για τους «πράσινους» οι τέσσερις νίκες έλαβαν χώρα στη δική τους έδρα.

Πέντε φορές έχει περάσει νικηφόρα από την έδρα του Παναθηναϊκού ο Ολυμπιακός σε ευρωπαϊκή «μητέρα των μαχών», με πιο πρόσφατη την τελευταία φορά που βρέθηκαν αντίπαλες στο ΟΑΚΑ οι δύο ομάδες στη Euroleague, δηλαδή στις 23 Δεκεμβρίου 2021, για την 17η αγωνιστική της σεζό 2021-22, όταν η ομάδα του Πειραιά επικράτησε με 84-65. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός διεκδικεί απόψε μία 10η διαδοχική νίκη επί του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη, αφού η τελευταία φορά που ηττήθηκε από τους «πράσινους» σε όλες τις διοργανώσεις ήταν στο ΣΕΦ στις 22 Νοεμβρίου 2021, για την 8η αγωνιστική της Basket League. Tότε, με προπονητή τον Δημήτρη Πρίφτη και με επική ανατροπή, κύριος εκφραστής της οποίας ήταν ο Νεμάνια Νέντοβιτς, ο Παναθηναϊκός είχε επιστρέψει από το -14 για να νικήσει με 76-81.

Από το 2019 έχει να νικήσει στην έδρα του τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός και συγκεκριμένα, από τις 6 Δεκεμβρίου εκείνου του έτος, όταν επικράτησε των «ερυθρόλευκων» με 99-93, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. (Α΄ Φάση, 12η Αγωνιστική). Τόσο το 2020, όσο και το 2021, ο Ολυμπιακός «δραπέτευσε» με το «διπλό» από το ΟΑΚΑ και την Παρασκευή θα επιδιώξει να το κάνει για 3η σερί φόρα σε ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Οι τρεις «μάχες» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού ήταν σε ουδέτερη έδρα και συγκεκριμένα σε ημιτελικό φάιναλ φορ (1994 Τελ Αβίβ, 1995 Σαραγόσα και 2009 Βερολίνο), με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν στον τελικό στα πρώτα δύο, χωρίς όμως να σηκώσουν το τρόπαιο, και τους «πράσινους» στο τρίτο, όταν στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης για 5η από τις 6 φορές στην Ιστορία τους, στο Βερολίνο το 2009.

Ο Ντέγιαν Ράντονιτς θα βρεθεί για πρώτη φορά όρθιος στον πάγκο του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό στη Euroleague. Στον αντίποδα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετρά πέντε νίκες στις επτά φορές που έχει υπάρξει όρθιος σε ντέρμπι «αιωνίων» στην Ευρώπη.

Στο τζάμπολ απόψε, λοιπόν στο ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός θα πάρει θέση έχοντας 9 νίκες και 6 ήττες σε 15 αγωνιστικές στη Euroleague φέτος, ενώ ο Παναθηναϊκός μετρώντας 6 νίκες και 9 ήττες.

Ο Παναθηναϊκός μετρά τρεις διαδοχικές ήττες εκτός έδρας, και συγκεκριμένα από τις Βαλένθια (13η αγωνιστική), Μπαρτσελόνα (14η αγωνιστική) και Αναντολού Εφές (15η αγωνιστική). Επιστρέφει, λοιπόν στο ΟΑΚΑ θέλοντας να αποφύγει ένα αρνητικό σερί 4-0 και να αναδειχτεί νικητής όπως είχε πράξει επί της Αρμάνι Μιλάνο για τη 12η αγωνιστική στις 8 Δεκεμβρίου. Αν τα καταφέρει, τότε θα αυξήσει σε 4-0 το εντός έδρας νικηφόρο σερί του στη διοργάνωση. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από δύο ήττες, από τη Βιλερμπάν εκτός (14η αγωνιστική) και από τον Ερυθρό Αστέρα εντός (15η αγωνιστική). Έχουν δηλαδή να πετύχουν θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση από τις 13 Δεκεμβρίου, όταν επικράτησαν με 94-67 της Φενερμπαχτσέ του Δημήτρη Ιτούδη, στο ΣΕΦ, για την 13η αγωνιστική.

Η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός μετά το εξαιρετικό ξεκίνημά του στη σεζόν, παρουσιάζει «κοιλιά» και προβληματίζει έντονα με «κενά» διαστήματα, χαμηλή παραγωγικότητα ή χαλαρή άμυνα, στην διάρκεια αυτών. Στον αντίποδα, η προσθήκη του Ντουέιν Μπέικον μεσούσης της σεζόν έχει ανεβάσει ένα επίπεδο τους «πράσινους», με τον Αμερικανό να έχει ξεπεράσει την ίωση που τον ταλαιπώρησε, καθώς αγωνίστηκε απέναντι στον Απόλλωνα στην Πάτρα, για τη 10η αγωνιστική της Basket League. Ο Μπέικον μετρά 20,3 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση φέτος. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 96-65 των Αχαιών στην «πρόβα τζενεράλε» πριν τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό. Όμως, στο ματς της Πάτρας διάστρεμμα υπέστη ο Νέιτ Ουόλτερς και η συμμετοχή του 31χρονου Αμερικανού πόιντ γκαρντ παραμένει αμφίβολη. Η παρουσία του είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους «πράσινους», αφού από τα... χέρια του περνά η οργάνωση του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού κι ενώ την ίδια ώρα ο Λευτέρης Μποχωρίδης είχε υποστεί διάστρεμμα στο ματς με την Αρμάνι Μιλάνο, παραμένει εκτός έκτοτε και κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει το ντέρμπι.

Η ομάδα του Πειραιά αγωνίστηκε την περασμένη Τρίτη (27/12) απέναντι στην Καρδίτσα στη Θεσσαλία και νίκησε με 89-75, χωρίς τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Αϊζέια Κέιναν. Ο πρώτος ταλαιπωρήθηκε από μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό και κρίθηκε σκόπιμο να ξεκουραστεί ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Κέιναν έμεινε εκτός από απόφαση του προπονητή του Ολυμπιακού. Ο Βεζένκοφ δεν είναι απλώς ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού φέτος (19,2 πόντους μέσο όρο), αλλά και ένας από τους καλύτερους της διοργάνωσης και πολλά θα κριθούν από την εμφάνισή του, στο ΟΑΚΑ. Το μαρκάρισμά του θα είναι χωρίς αμφιβολία ο μεγαλύτερος... πονοκέφαλος για τον τεχνικό του Παναθηναϊκού, Ντέγιαν Ράντονιτς.

Ο Ολυμπιακός υπερτερεί και σε παραγωγικότητα και σε πόντους που δέχεται σε αυτά τα πρώτα 15 ματς της σεζόν στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» σημειώνουν 86,4 πόντους μέσο όρο έναντι των 79,5 του Παναθηναϊκού και δέχονται 78,3 πόντους μέσο όρο, την ώρα που οι «πράσινοι» δέχονται 82,1 μ.ο. Οι «μάχες» στη ρακέτα, αναμένονται επίσης τομέας «κλειδί» για την έκβαση, με τους Γιώργο Παπαγιάννη και Αρτούρας Γκουντάιτις να έχουν δύσκολη αποστολή απέναντι στον Γάλλο διεθνή σέντερ Μουσταφά Φαλ, αλλά και τους Τζόελ Μπόλομποϊ και Ταρίκ Μπλακ.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα” - Δήμαρχος Ιάσμου: Χαμός “στον αέρα” για τον Γκιουλέν και... τον Παπαδάκη (βίντεο)

Χαλάνδρι: Συμπλοκή ανηλίκων με τραυματισμούς και συλλήψεις

Καμπότζη: Τραγικός απολογισμός από την φωτιά σε ξενοδοχείο - καζίνο (εικόνες)