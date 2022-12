Αθλητικά

United Cup: Σάκκαρη - Τσιτσιπάς “καθάρισαν” για την Ελλάδα κόντρα στην Βουλγαρία

Η Ελλάδα δεν δυσκολεύτηκε να κάψει την αντίσταση της Βουλγαρίας στο United Cup.



Η Ελλάδα δεν δυσκολεύτηκε να κάψει την αντίσταση της Βουλγαρίας στο United Cup και επικράτησε με 4-1. Η Μαρία Σάκκαρη κρατούσε στις τύχες της τη νίκη και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 (6-3, 6-2) της Βικτόρια Τόμοβα και σφράγισε τη νίκη για την Ελλάδα.

Η χώρα μας από χθες ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 χάρη στις νίκες του Τσιτσιπά και της Παπαμιχαήλ και χρειαζόταν μόλις μία νίκη στα τρία τελευταία παιχνίδια για να ξεκινήσει με το δεξί. Η Σάκκαρη ήταν ασταμάτητη και σημείωσε την πρώτη καθαρή νίκη.

Στη συνέχεια ο Μιχάλης Περβολαράκης ηττήθηκε από τον Ντίμιταρ Κουζμάνοφ και η Βουλγαρία μείωσε σε 3-1 τη σειρά με την Ελλάδα. Στο διπλό η Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα με τους Τοπάλοβα/Αντρέεφ και με ένα εύκολο 2-0 σφράγισαν τη νίκη με 4-1.

Η νικήτρια του Group A θα παίξει με τη νικήτρια του Group F, που αποτελείται από τις Γαλλία, Κροατία και Αργεντινή, για μια θέση στα ημιτελικά του United Cup.

Εκτός της Ελλάδας, την πρώτη νίκη τους εξασφάλισαν οι ΗΠΑ, που επικράτησαν με 4-1 της Τσεχίας, και η Ιταλία, που είναι στο 3-1 με τη Βραζιλία.

