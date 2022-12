Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ασθενής το έσκασε από το νοσοκομείο αλλά...

Ο κορονοϊός μπήκε στη ζωή του, παραμονές των Χριστουγέννων. Οι επιπλοκές τον οδήγησαν σε νοσοκομείο και ο ασθενής, αποφάσισε να το σκάσει…

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της περασμένης Τρίτης 27 Δεκεμβρίου 2022 στην κλινική του ισογείου της παλιάς πτέρυγας, στο Νοσοκομείου Βόλου, όπου νοσηλεύονται ασθενείς με κορονοϊό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 75χρονος που νοσεί από κορονοϊό και νοσηλεύεται στην κλινική εδώ και ορισμένες μέρες, το «έσκασε» ανοίγοντας την μπαλκονόπορτα του δωματίου του και πηδώντας από πολύ χαμηλό ύψος στον περιβάλλοντα πίσω χώρο του κτιρίου και έγινε καπνός.

Η απουσία του έγινε αντιληπτή μέσα σε λίγα λεπτά. Η υπεύθυνη βάρδιας στις 20:00 το βράδυ πέρασε από τον θάλαμό του και ήταν εκεί. Δέκα λεπτά αργότερα, που πέρασε εκ νέου, ο 75χρονος είχε γίνει εξαφανιστεί. Αμέσως η νοσηλεύτρια σήμανε συναγερμό. Ενημέρωσε την ιατρική και νοσηλευτική υπηρεσία, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε η οικογένειά του και η αστυνομία.

Όλοι οι θάλαμοι, οι κοινόχρηστοι χώροι, υπόγεια και εξωτερικοί χώροι έγιναν φύλλο και φτερό, από νοσηλευτές, γιατρούς και τους υπαλλήλους της υπηρεσίας security, όμως, ο ασθενής δεν ήταν πουθενά. Οι υγειονομικοί άρχισαν να ανησυχούν. Εκείνο που τους ενδιέφερε πρωτίστως είναι να είναι καλά στην υγεία του. Έτρεμαν στην ιδέα ότι μπορεί να πάθει κάτι.Καλά πληροφορημένες πηγές, ο 75χρονος τις τελευταίες μέρες είχε βαριά ψυχολογία. Φορτισμένος που βρισκόταν στο Νοσοκομείο μέρες εορτών, μακριά από τους δικούς του ανθρώπους, έδειχνε ανυπομονησία και διαρκώς έλεγε στους γιατρούς ότι «θέλω να φύγω από εδώ. Πρέπει να είμαι με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου χρονιάρες μέρες».

Οι γιατροί, κατανοώντας πως ένιωθε, τον προέτρεπαν να κάνει υπομονή, τονίζοντας ότι προέχει να ολοκληρώσει την θεραπεία του, με βάση το πρωτόκολλο που προβλέπεται για τους ασθενείς με κορονοϊό. Τον διαβεβαίωναν επίσης ότι είναι θέμα χρόνου να πάρει εξιτήριο. Όμως εκείνος δεν ήθελε να περιμένει άλλο. Η περιπέτεια με την αναζήτησή του έληξε δύο ώρες μετά. Ο ίδιος φέρεται να περπάτησε για λίγο και μετά πήρε ταξί και επέστρεψε στο σπίτι του. Στον δρόμο ζαλίστηκε μάλιστα και χτύπησε ελαφριά στο κεφάλι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη στο σπίτι του και τον παρέλαβε να τον μεταφέρει ξανά στο Νοσοκομείο.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε για να συνεχίσει τη νοσηλεία του στην κλινική με τους υπόλοιπους ασθενείς κορονοϊού. «Ήθελα να είμαι μαζί με τη γυναίκα μου», είπε στους γιατρούς, ζητώντας συγνώμη για την περιπέτεια που προκάλεσε.Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, ενδεχομένως το επόμενο 48ωρο να λάβει εξιτήριο, ώστε Πρωτοχρονιά να κάνει μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα, αφού πρώτα έχει ξεπεράσει το εμπόδιο του covid.

