Ελλείψεις φαρμάκων: Η ανησυχία, η κόντρα και οι υποσχέσεις

Αγωνία για την έλλειψη παιδικών φαρμάκων και αντιβιώσεων, αλλά και εκατοντάδων άλλων σκευασμάτων. Πότε θα ομαλοποιηθεί η αγορά, σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη. Τι λέει η αντιπολίτευση

Ανησυχία προκαλούν οι ελλείψεις σε πολλά παιδικά φάρμακα, αντιβιώσεις και αντιπυρετικά, λόγω της μεγάλης ζήτησης αυτή την εποχή σε συνδυασμό με τη μειωμένη παγκόσμια παραγωγή λόγω ελλείψεων σε πρώτες ύλες.

«Αυτά τα φάρμακα που λείπουν τώρα, τα παιδιατρικά και τα αντιπυρετικά δεν συνδέονται με τα φάρμακα των παράλληλων εξαγωγών. Το πρόβλημα σχετίζεται με την έλλειψη παραγωγής», είπε ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Mega, όπου επεσήμανε ότι το πρόβλημα με την έλλειψη φαρμάκων παρουσιάζεται σε όλη την Ευρώπη, λόγω της μεγάλης έξαρσης των λοιμώξεων.

«Τα φάρμακα που λείπουν, δεν είναι φάρμακα που παράγονται στην Ελλάδα, αλλά εισάγονται στην Ελλάδα. Και οι παράλληλες εξαγωγές αφορούν εισαγόμενα φάρμακα κατά βάση, δηλαδή οι φαρμακαποθήκες αντί να τα δίνουν στην αγορά, τα πουλάνε ξανά έξω», εξήγησε ο κ. Πλεύρης, υπογραμμίζοντας πως οι παράλληλες εξαγωγές έχουν απαγορευτεί από τον Μάρτιο.

«Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στην τροφοδοσία, αλλά δεν έχει σταματήσει, συνεπώς πάντοτε θα υπάρχει η δυνατότητα της επάρκειας. Πιστεύουμε ότι ο Ιανουάριος θα έχει μία δυσκολία παραπάνω, αλλά και μέσα στον Ιανουάριο θα γίνει και η ομαλοποίηση του προβλήματος», υποστήριξε ο Υπ. Υγείας, υπενθυμίζοντας πως έχουν καταγραφεί όλα τα αποθέματα και πως «σε όποια εταιρία δεν συνεργάζεται προβαίνουμε σε αναστολή λειτουργίας».

Όπως είπε οι λύσεις που δίνονται είναι να ζητείται από την φαρμακοβιομηχανία να έχει απόθεμα τριών μηνών και να τηρεί τη δέσμευση αυτή και «δεύτερον σε μία σειρά από άλλα φάρμακα που σχετίζονται με τις παράλληλες εξαγωγές έχουμε προβεί σε απαγορεύσεις από τον Μάρτιο, για να μην λένε κάποιοι ότι καθυστερήσαμε», προσέθεσε ο υπουργός.

Ο υπουργός τόνισε πως το πρόβλημα της έλλειψης παρατηρείται στην κοινότητα και όχι στα νοσοκομεία.

Κόντρα Πλεύρη - αντιπολίτευσης

Εν τω μεταξύ, αδιάκοπη μαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση για την έλλειψη φαρμάκων.

Σε δήλωση του τομεάρχη Υγείας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Ανδρέα Ξανθού, ως απάντηση στον Θάνο Πλεύρη, αναφέρεται «Το έχουμε εμπεδώσει εδώ και αρκετά χρόνια. Όταν οι ακροδεξιοί εταίροι του κ. Μητσοτάκη ζορίζονται από την κοινωνική κατακραυγή, επιστρατεύουν αυτό που ξέρουν να κάνουν πολύ καλά: την πολιτική θρασύτητα και χυδαιότητα. Ο κ. Πλεύρης είναι ο Υπουργός Υγείας που έχει την πολιτική ευθύνη της υγειονομικής τραγωδίας που έζησε η χώρα, της διάλυσης του ΕΣΥ και των δραματικών ελλείψεων εδώ και μήνες σε φάρμακα πρώτης ανάγκης. Όχι μόνο δεν μπορεί να δώσει λύσεις σε κανένα μικρό ή μεγάλο πρόβλημα που αφορά την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων, όχι μόνο αγωνιά «να κάνει αντιπολίτευση» στην Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά αντί να ζητήσει συγνώμη και να παραιτηθεί, εκτοξεύει ανερυθρίαστα λάσπη στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Τις αθλιότητες του δεν αξίζει καν να τις σχολιάσει κανείς. Αυτό που έχει αξία για τη Δημόσια Υγεία και την αξιοπρέπεια της κοινωνίας, είναι να σταματήσει η νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Το ΜέΡΑ25 αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «Οι διαρκώς εντεινόμενες ελλείψεις φαρμάκων δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου "φυσικού φαινομένου". Έχουν συγκεκριμένο λόγο και αιτία: ιδιωτική κερδοσκοπική αγορά λέγεται! Εφόσον λοιπόν οι χονδρέμποροι και οι πολυεθνικές του φαρμάκου ορίζουν την αγορά, έχουμε είτε εξαγωγές σκευασμάτων για αποκομιδή υψηλότερων κερδών, είτε μειούμενες εισαγωγές προς την Ελλάδα από τις πολυεθνικές, επίσης για τον ίδιο λόγο: το κέρδος. Η Πολιτεία οφείλει να παρέμβει, σπάζοντας τον φαύλο κύκλο της κερδοσκοπίας πάνω στο φάρμακο. Συνεπώς δεν μπορεί η Κυβέρνηση και ο κατά τα άλλα λαλίστατος Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης, να κρύβονται για τις τεράστιες ελλείψεις σε πολύ βασικά φαρμακευτικά σκευάσματα».





