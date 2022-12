Πολιτική

12 μίλια: Η επέκταση, το “μόνιμο” casus belli και η απάντηση της Ελλάδας

Επανέρχονται με απειλές για την Ελλάδα κορυφαίου Τούρκοι αξιωματούχοι, ενώ ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπενθυμίζει τα κυριαρχική δικαιώματα της Ελλάδας. “Κόλαφος” των ΗΠΑ στον Τσαβούσογλου.

Για αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει, όπου και όταν αυτή το κρίνει, τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, κάνει λόγο ο Νίκος Δένδιας, μετά από τις προκλητικές δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ την τουρκική προκλητικότητα απορρίπτει για άλλη μια φορά το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντά τον απερχόμενο Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα.

Η Αθήνα αντιδρά με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα στο νέο κρεσέντο προκλήσεων από Τούρκους αξιωματούχους, όπως ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος σε δηλώσεις του επανέφερε το casus belli κατά της Ελλάδας.

Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», ο Νίκος Δένδιας, αφού ξεκαθαρίζει εκ νέου πως η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι ένα μονομερές και μη διαπραγματεύσιμο δικαίωμα της Ελλάδος, που απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο, τονίζει χαρακτηριστικά ότι «είναι ένα δικαίωμα που υφίσταται εσαεί και επαφίεται στην εκάστοτε κυβέρνηση να κρίνει πότε πού και πώς θα το ασκήσει με αποκλειστικό γνώμονα την προάσπιση του εθνικού συμφέροντος».

Εν τω μεταξύ και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απορρίπτει τις τουρκικές προκλήσεις. Στο φόντο των δηλώσεων Τσαβούσογλου, το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ εκφράζει τη θλίψη του για την κλιμάκωση των προκλητικών δηλώσεων και ενθαρρύνει, όπως αναφέρει, τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

«Σε μια εποχή που η ενότητα χρειάζεται περισσότερο μεταξύ των Συμμάχων μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες λυπούνται για την κλιμάκωση των προκλητικών δηλώσεων. Προτρέπουμε όλους τους Συμμάχους μας να αποφεύγουν απειλές και προκλητική ρητορική που μόνο θα αυξήσει την ένταση και δεν θα βοηθήσει κανέναν. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους Συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Τουρκία, να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι και οι δύο ισχυροί εταίροι και βασικοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ των Ηνωμένων Πολιτειών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Πέμπτη.

Σε χθεσινές του δηλώσεις, ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, έκανε λόγο για ακόμη μία ένδειξη τουρκικού αναθεωρητισμού, διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά δεν της αρέσει και να απειλείται.

Σήμερα, ο ομόλογος του στην Τουρκία, υπουργός Εθνικής Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό NTV από την Ίμβρο επανέλαβε ότι τυχόν επέκταση χωρικών υδάτων της Ελλάδας πάνω από τα 6 μίλια αποτελεί casus belli για την Τουρκία.

«Δεν δεχόμαστε την επέκταση των χωρικών υδάτων πάνω από 6 μίλια. Το 1995 ελήφθη μία απόφαση από τη Βουλή, αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι, να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι ένα λάθος βήμα ως προς αυτό θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Λέμε στον γείτονά μας, μην ξεχνάτε ότι ένας λάθος υπολογισμός θα προκαλέσει την απάντηση της Άγκυρας. Η Αθήνα κάνει βήματα για να προκαλέσει. Τα νησιά οπλίζονται και πρέπει να λάβουμε προφυλάξεις. Έχουμε πληροφορίες ότι έχει δημιουργηθεί κέντρο logistics και LNG στην Αλεξανδρούπολη», δήλωσε ο Τούρκος ΥΕΘΑ.

Μήνυμα για αυξημένη επαγρύπνηση έστειλε στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος επισκέφθηκε μεθοριακές μονάδες στον Έβρο, ενώ τα τουρκικά ΜΜΕ συνεχίζουν το παραλήρημα τους σχετικά με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και επιτίθενται στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ για την επίσκεψη του στην Ψέριμο κάνοντας λόγο για «κατεχόμενο νησί που βρίσκεται εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον απερχόμενο Πρέσβη της Τουρκίας στην Ελλάδα, Burak Ozugergin. Ο Πρωθυπουργός, όπως αναφέρει το Μαξίμου, «ευχαρίστησε τον κ. Ozugergin για τις προσπάθειες που κατέβαλε κατά την διάρκεια της θητείας του για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων».





