Κοινωνία

Ο ΕΕΣ σταθερά στο πλευρό της κοινωνίας το 2022 (βίντεο)

Το 2022, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παρέμεινε σταθερά προσηλωμένος στο Ανθρωπιστικό του καθήκον, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, υλοποιώντας συνεχείς δράσεις και προγράμματα προς ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και την παντός είδους ενίσχυση των πλέον ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων της χώρας μας.

Ιδιαίτερης μνείας χρίζει η προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στους αμάχους της Ουκρανίας με τις 9 επιτυχημένες ανθρωπιστικές αποστολές και τους 800 τόνους ανθρωπιστικού υλικού που μετέφερε με ασφάλεια εντός της Ουκρανίας, καθώς και στην υποδοχή των εκτοπισμένων πολιτών στη χώρα μας.

Ταυτόχρονα, οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. και το 2022 ήταν παρόντες σε όλες τις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν στη Ελλάδα όπως η σφοδρή κακοκαιρία «Ελπίδα», οι μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού (Κρήτη, Αττική, Β. Ελλάδα) και οι καταστροφικές πλημμύρες στην Κρήτη, προσφέροντας πολύτιμη υποστήριξη στην Πολιτεία και τους πολίτες.

Δείτε την ανασκόπηση του Ε.Ε.Σ. εδώ: https://youtu.be/tO4HXtE3zf0

Παράλληλα, μέσα από καινοτόμα προγράμματα και δράσεις, τα οποία υλοποίησε σε όλη την Ελλάδα, συνεισέφερε δραστικά στη βελτίωση της ζωής των πλέον ευάλωτων ομάδων και ανθρώπων (άστεγοι, ηλικιωμένοι, πρόσφυγες/μετανάστες, ασυνόδευτα ανήλικα κ.α.), ενώ με συνεχείς δράσεις προαγωγής υγείας ενημέρωσε και ευαισθητοποίησε το κοινό για ιδιαίτερα σημαντικά θέματα υγείας, όπως ο καρκίνος του μαστού, ο διαβήτης κ.α.