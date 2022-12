Πολιτική

Απογραφή 2021: ο πληθυσμός της Ελλάδας και οι αλλαγές στις Περιφέρειες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσος είναι ο νόμιμος πληθυσμός της Ελλάδας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Τι αλλάζει στους συσχετισμούς στις εκλογικές περιφέρειες.



Σε 9.716.889 άτομα ανέρχεται ο νόμιμος πληθυσμός της χώρας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την απογραφή πληθυσμού- κατοικιών 2021, που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Τα αναλυτικά στοιχεία της Στατιστικής Αρχής κατά περιφερειακή ενότητα, δήμο και δημοτική ενότητα, θα δημοσιευθούν σε ΦΕΚ. Παράλληλα δε, εστάλησαν στον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, προκειμένου τον Ιανουάριο να καθοριστεί η νέα κατανομή των εδρών για τις βουλευτικές εκλογές.

Αναλυτικά τα στοιχεία της απογραφής

Οι αλλαγές στις Περιφέρειες

Ωστόσο, μεγάλες αλλαγές στην κατανομή των βουλευτικών εδρών στις εκλογικές περιφέρειες όλης της χώρας φέρνουν τα αποτελέσματα της απογραφής του 2021 με βάση τα οποία θα γίνουν οι εκλογές το 2023, όπως είπε και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 ο υπουργός εσωτερικών Μάκης Βορίδης.

Όπως όλα δείχνουν, 16 είναι οι έδρες που αλλάζουν περιφέρεια. Με βάση τα νέα οριστικά αποτελέσματα, δύο έδρες προστίθενται στον Νότιο Τομέα της Β' Αθηνών και στην περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής, ενώ από μία επιπλέον έδρα θα έχουν ο Βόρειος Τομέας της Β’ Αθηνών, ο Δυτικός Τομέας της Β΄ Αθηνών, η Α΄ Θεσσαλονίκης και η Αχαΐα.

Στις "χαμένες" περιφέρειες, σε εκείνες δηλαδή από τις οποίες "φεύγουν" οι έδρες, κατατάσσονται η Α΄Πειραιά, οι Σέρρες, η Φθιώτιδα, η Μαγνησία, η Κοζάνη, η Άρτα, αλλά και η Καστοριά και η Θεσπρωτία που πλέον καθίστανται μονοεδρικές.

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος - Φλώρος: Μεγαλύτερη εγρήγορση και διαρκής επαγρύπνηση (εικόνες)

Μαρούσι: Κινηματογραφική καταδίωξη ΙΧ

Πισπιρίγκου: Ο Δασκαλάκης κατέθεσε αίτηση διαζυγίου