Αττική: Ανήλικος συμμετείχε σε σπείρα που έκλεβε σπίτια και καταστήματα

Πώς κατάφεραν οι αρχές να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.



Δικογρφία σχηματίζεται σε βάρος 3 ατόμων, εκ των οποίων και ένας ανήλικος, για κλοπές από καταστήματα και οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Εξιχνιάσθηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα και 2 απόπειρες κλοπών από οικίες.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξακριβώθηκε η δράση ατόμων που είχαν οργανωθεί με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από καταστήματα και οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ταυτοποιήθηκαν 3 άτομα, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή και επισταμένη έρευνα της επιληφθείσας προανακριτικά υπηρεσίας, η δράση τους χρονολογείται από την αρχή του έτους 2022 έως και τον Μάιο του ίδιου έτους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, κυρίως με τη χρήση μεταλλικού φρεατίου έθραυαν τζαμαρίες καταστημάτων εισέρχονταν σε αυτά και αφαιρούσαν χρήματα και διάφορα αντικείμενα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιασθεί (13) περιπτώσεις κλοπών σε καταστήματα και (2) απόπειρες κλοπών από οικίες στις περιοχές του Αμαρουσίου, της Πεύκης, της Καλλιθέας, Αγίου Δημητρίου, του Ηρακλείου και του Αλίμου, ενώ η εμπλοκή έτερων ατόμων ερευνάται.

