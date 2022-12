Κοινωνία

Συμπλοκή στο Χαλάνδρι: Συνελήφθησαν και οι δύο 17χρονοι που τραυματίστηκαν

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στο Χαλάνδρι. Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί. Τι εξετάζουν οι Αρχές.



Σε δέκα ανήλθαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συλλήψεις για την άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών ατόμων, που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή του Χαλανδρίου και ειδικότερα στην οδό Σάκη Καράγιωργα.

Αρχικά, είχαν συλληφθεί οκτώ άτομα, αλλά ακολούθησε η σύλληψη και των δύο 17χρονων που τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια της συμπλοκής και διακομίστηκαν στον "Ευαγγελισμό".

Ωστόσο, οι δύο ανήλικοι πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, λίγο πριν από τις 20:30, στην οδό Σάκη Καράγιωργα, συνεπλάκησαν άγρια ομάδες νεαρών, όπου βγήκαν μέχρι και μαχαίρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δυο 17χρονοι.

Η ΕΛΑΣ εξετάζει, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η συμπλοκή να οφείλεται σε οπαδικές διαφορές.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα.

