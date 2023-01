Υγεία - Περιβάλλον

Γιατί ο χειμώνας είναι ιδανική εποχή για λέιζερ

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την φροντίδα που μπορείτε να προσφέρετε στον εαυτό σας, ενόψει του καλοκαιριού.

Μπορεί το καλοκαίρι να φαντάζει μακρινό εν μέσω του χειμώνα, αλλά τώρα είναι η ιδανική εποχή για να φροντίσετε το σώμα και το πρόσωπο και να κάνετε τις απαραίτητες εκείνες ετοιμασίες/θεραπείες, ώστε να το υποδεχτείτε ανανεωμένοι.

«Αν η αποτρίχωση είναι το τελευταίο που θα σκεφτόσασταν να κάνετε εν μέσω χειμώνα, σκεφτείτε ότι αυτή η εποχή της μειωμένης ηλιοφάνειας, των κλειστών χώρων, των χαμηλών θερμοκρασιών είναι ιδανική για περιποίηση του εαυτού σας με την αποτελεσματικότητα του λέιζερ. Με λίγα λόγια, ο χειμώνας (ανάμεσα σε άλλα) είναι ευκαιρία για θεραπείες με λέιζερ στο σώμα και στο πρόσωπο», αναφέρει ο δρ Γεώργιος Α. Παπαγεωργίου, MD, PhD FEBOPRAS, Πλαστικός Χειρουργός, Metropolitan Hospital.

Γιατί λέιζερ το χειμώνα

Ο ήλιος είναι πιο μακριά και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ούτε τις θερμοκρασίες του καλοκαιριού, ούτε την αφύσικη διάρκειά τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ακόμα και στην υψηλής ηλιοφάνειας πατρίδα μας, λόγω του κρύου περνάμε περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι, άρα εκτιθέμεθα ακόμα λιγότερο στην ηλιακή ακτινοβολία.

Έχουμε μεγαλύτερη έως πλήρη κάλυψη του σώματός μας και καλύτερη κάλυψη του λαιμού και (σε μικρότερο βαθμό) του προσώπου.

Πώς αυτές οι συνθήκες βοηθούν το λέιζερ;





Η κάλυψη που παρέχουν τα ρούχα λειτουργεί προστατευτικά για το δέρμα που, μετά το λέιζερ, είναι για ένα διάστημα πιο ευαίσθητο στο φως και τον ήλιο. Έτσι, το χειμώνα μειώνεται η πιθανότητα αποχρωματισμού και δυσχρωμίας του δέρματος.





Το γεγονός ότι μένουμε περισσότερο μέσα, βοηθάει στην αποθεραπεία, σε περίπτωση που μετά το λέιζερ εμφανιστούν κοκκινίλες ή κάποιο οίδημα (πρήξιμο).





Επίσης, καθώς οι περισσότερες θεραπείες με λέιζερ χρειάζονται παραπάνω από μία συνεδρία για να επιτευχθεί το ζητούμενο αποτέλεσμα, το χειμώνα μπορούμε να ολοκληρώσουμε τον απαιτούμενο αριθμό εφαρμογών, χωρίς βιασύνη και πίεση χρόνου.





Ποιες είναι οι θεραπείες με λέιζερ που μπορούμε να κάνουμε;





Κλασματικό λέιζερ





Το κλασματικό (fractional laser), είναι ένα επαναστατικό, μη αφαιρετικό (non ablative) λέιζερ, που εφαρμόζεται για τη θεραπεία όλων των σημείων της φωτογήρανσης, κυρίως στο πρόσωπο, τα βλέφαρα και τον λαιμό.





Η πρωτοτυπία του έγκειται στο ότι στοχεύει στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας και του υποκείμενου δέρματος, αφήνοντας ανέπαφες τις εξωτερικές στοιβάδες της επιδερμίδας.





Έτσι επιτυγχάνονται ταχύτερη επούλωση με μικρότερο χρόνο αποθεραπείας και γρήγορη επάνοδος του θεραπευόμενου ατόμου στην εργασία και τις δραστηριότητες του.





Το κλασματικό λέιζερ συσφίγγει αποτελεσματικά το χαλαρό δέρμα και ταυτόχρονα βελτιώνει τις ρυτίδες, τις γραμμές, τη χαλάρωση, τις αυλακώσεις και τις δυσχρωμίες.





Ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος, χρειάζονται 4 έως 6 συνεδρίες που εφαρμόζονται κάθε 15 ή 30 ημέρες.





Η θεραπεία με κλασματικό λέιζερ είναι ανεκτή και πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση τοπικής αναισθησίας.





Μετά την εφαρμογή του, παρατηρείται μικρό οίδημα στα βλέφαρα για 2-3 ημέρες και ερυθρότητα στο πρόσωπο και τον λαιμό για 1-2 ημέρες, που μπορούν να καλυφθούν εύκολα με make up.





Η θεραπεία με το fractional laser μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις ενέσιμες θεραπείες όπως μεσοθεραπεία, PRP, θεραπεία με βοτουλινική τοξίνη (botox) και υαλουρονικό οξύ.





Αποτρίχωση με λέιζερ





Η αποτρίχωση με λέιζερ είναι εξαιρετικά ασφαλής και παράλληλα, έχει σίγουρα και εγγυημένα αποτελέσματα. Λειτουργεί ως εξής: Η ακτίνα του λέιζερ στοχεύει την μελανίνη της τρίχας, απορροφάται από αυτήν και στη ρίζα του τριχοθυλακίου δημιουργείται ισχυρή θερμική ενέργεια που καταστρέφει («καίει») έτσι την τρίχα.





Οι «νεότερες» τρίχες είναι πιο ευάλωτες από τις ηλικιακά μεγαλύτερες, γι’ αυτό και επιβάλλεται συνήθως μία επανάληψη της συνεδρίας αποτρίχωσης μετά από 30-40 μέρες. Μπορεί να γίνει σε όλα τα σημεία του σώματος και του προσώπου, ενώ, για ένα πολύ καλό γενικό αποτέλεσμα, απαιτούνται 6-8 συνεδρίες.





Λέιζερ CO? (διοξειδίου του άνθρακος)





Ως γνωστόν το λέιζερ είναι δέσμη φωτός με μονοφασματική ακτινοβολία. Το λέιζερ διοξειδίου του άνθρακος, ονομάζεται έτσι, διότι το μέσον για την εκπομπή της ακτίνας λέιζερ είναι το αέριο του διοξειδίου του άνθρακος (CO?).





Εκπέμπεται σε μήκος κύματος μεταξύ 9,4 και 10,6 m, στο φάσμα του υπέρυθρου.





Το λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα απορροφάται από το νερό, δηλαδή από το βασικό συστατικό των ανθρώπινων ιστών. Αυτό σημαίνει ότι όπου εφαρμόζεται το συγκεκριμένο λέιζερ προκαλείται εξάχνωση του ιστού.





Γι’ αυτό, εφαρμόζεται για την θεραπεία καλοήθων δερματικών βλαβών όπως θηλώματα (κρεατοελιές), υπερκερατωσικές βλάβες (σκληρύνσεις στο εξωτερικό τμήμα του δέρματος, την κεράτινη στιβάδα), μικρά δερματικά ογκίδια (όπως ιδραδενώματα - σπάνιοι και ασυνήθιστοι καλοήθεις όγκοι για τους οποίους ευθύνονται οι αδένες του ιδρώτα), κονδυλώματα, μυρμηγκιώδεις βλάβες (μυρμηγκιές).





Αποθεραπεία





«Στην περιοχή θεραπείας-εξάχνωσης, δημιουργείται αρχικά μια κρούστα, η οποία αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικές κρέμες (με ή χωρίς κορτιζόνη), αναπλαστικές κρέμες και αντηλιακή προστασία.





Η απαλλαγή από την κρούστα είναι εύκολη και το αποτέλεσμα της θεραπείας είναι εξαιρετικό», καταλήγει ο δρ Παπαγεωργίου.