Χρήσιμες απαντήσεις για τους κιρσούς και τη θεραπεία τους

Τα συμπτώματα, η πρόληψη, η διάγνωση και οι τρόποι αντιμετώπισης των κιρσών.

Οι κιρσοί είναι διατεταμένες επιφανειακές φλέβες των οποίων οι βαλβίδες έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά. Περίπου το 25% του πληθυσμού εμφανίζει κιρσούς οι οποίοι εντοπίζονται συχνότερα στα κάτω άκρα.

Η ορθοστασία είναι ένας σοβαρός παράγοντας επιδείνωσης του προβλήματος στα πόδια, καθώς αυξάνει την πίεση στις φλέβες, όπως και η εγκυμοσύνη στις γυναίκες εντείνει την υπάρχουσα βλάβη αλλά μπορεί να βοηθήσει, αν υπάρχει προδιάθεση εμφάνισης κιρσών, να εκδηλωθεί.

«Οι κιρσοί δεν αποτελούν απλώς ένα αισθητικό πρόβλημα αλλά πολύ συχνά προκαλούν πόνο ή/και δυσφορία και αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, μπορεί να οδηγήσουν σε πιο σοβαρά προβλήματα», επισημαίνει ο κ. Κωνσταντίνος Ν. Ξηρομερίτης MD, PHD, MSC Αγγειοχειρουργός - Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, Διευθυντής Δ? Αγγειοχειρουργικής Κλινικής - Ενδοαυλικό Laser Φλεβικών Παθήσεων Metropolitan General. «Η θεραπεία», συνεχίζει «μπορεί να περιλαμβάνει συντηρητικά μέτρα ή επεμβατικές πράξεις, σήμερα μάλιστα με το Ενδοφλέβιο Laser, οι κιρσοί αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και ανώδυνα με τους ασθενείς να κινητοποιούνται άμεσα.





Ο κ. Ξηρομερίτης δίνε κάποιες συμβουλές που μπορεί να λειτουργήσουν προληπτικά ή /και να καθυστερήσουν την εμφάνιση των κιρσών και απαντά σε ερωτήματα σχετικά με τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους.

Πόσο μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του τακουνιού την εξέλιξη της φλεβικής ανεπάρκειας;

Είναι γεγονός ότι τα ψηλοτάκουνα παπούτσια επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη σωστή λειτουργία των φλεβών. Κατά αυτόν τον τρόπο οι μύες της γαστροκνημίας διατηρούνται συνεχώς σε κατάσταση σύσπασης, γεγονός μη φυσιολογικό.

Για να διατηρήσουν οι συγκεκριμένοι μύες την ικανότητα της αντλίας που επιδρά ως αντιρροπιστικός μηχανισμός στη δημιουργία ή εξέλιξη της φλεβικής ανεπάρκειας και να μπορούν να επαναπροωθούν το αίμα προς την καρδιά, πρέπει οπωσδήποτε, όσο πιο συχνά είναι εφικτό, η πλήρης σύσπαση να διαδέχεται την πλήρη χαλάρωση.

Πόσο επικίνδυνο είναι το κάπνισμα όταν κάποιος έχει κιρσούς;

Το κάπνισμα αυτό καθαυτό καθώς και η οποιαδήποτε χρήση προϊόντων νικοτίνης δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα την ανάπτυξη και εξέλιξη της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας. Λόγω της βλαβερής επίδρασης όμως του καπνίσματος στις αρτηριακές παθήσεις και σε πολλά είδη καρκινικών όγκων καλό θα ήταν να διακοπεί άμεσα.

Πόσο μπορεί να επηρεάσει το βάρος τη φλεβική ανεπάρκεια;

Η απότομη αύξηση του βάρους σε επίπεδα >10% του φυσιολογικού βάρους κάποιου ατόμου σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης φλεβικής ανεπάρκειας και κιρσών κάτω άκρων. Αντιθέτως η προσπάθεια απώλειας βάρους σε συνδυασμό με χειρουργική αποκατάσταση με ενδοφλέβιο Laser οδηγεί μακροπρόθεσμα σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών και τυχόν υποτροπών.

Πότε κρίνεται κατάλληλη η χειρουργική θεραπεία σε ασθενή με κιρσούς;

O ενδοαυλικός αποκλεισμός της μείζονος σαφηνούς με Laser αποτελεί στις μέρες μας μια ανώδυνη, ιδιαιτέρως ασφαλή, σχετικά χαμηλού κόστους, με άριστα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα χειρουργική επέμβαση. Γι’ αυτό τον λόγο, σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες-συστάσεις της Deutsche Gesellschaft fur Phlebologie, της European Phlebology Society καθώς και του American Venous Forum, συνιστάται η ενδοαυλική αποκατάσταση της φλεβικής ανεπάρκειας αντί της συντηρητικής θεραπείας. Επίσης σε όσο πιο αρχικό στάδιο τόσο καλύτερα τα άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Ο/Η ασθενής δε βιώνει τα ενοχλητικά συμπτώματα της πάθησης, δε γεμίζει κιρσούς σε βάθος χρόνου, αλλά το πιο σημαντικό, δεν κινδυνεύει από θρομβώσεις.