Υγεία - Περιβάλλον

Νέα απεικονιστική εξέταση βοηθά στη διάγνωση παθήσεων του προστάτη

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η νέα εξέταση σε ότι αφορά την αξιολόγηση της προσβολής από την νόσο και την αντιμετώπιση της.

Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη είναι μια ειδική, μη επεμβατική, απεικονιστική εξέταση που σκοπό έχει τη διερεύνηση των παθήσεων του προστάτη αδένα.

Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας που υπάρχει μόνο στους άνδρες, με σχήμα και μέγεθος κάστανου. Βρίσκεται μπροστά και κάτω από την ουροδόχο κύστη, περιβάλλοντας την αρχική μοίρα της ουρήθρας.

«Ο ρόλος του είναι η παραγωγή ενός υγρού που αναμειγνύεται με το σπέρμα και εξασφαλίζει τη ζωτικότητα των σπερματοζωαρίων, βοηθώντας έτσι στην αναπαραγωγή και τη γονιμοποίηση. Παράγει επίσης και ένα σημαντικό ένζυμο, το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA, prostatic specific antigen), που βοηθά στη ρευστοποίηση του σπέρματος», εξηγεί ο κ. Δημήτριος Καϋμενάκης, Ακτινοδιαγνώστης, Διευθυντής Τμήματος Ιατρικών Απεικονίσεων στο Metropolitan General.

Κατά τη διάρκεια της ζωής τους οι άνδρες θα εμφανίσουν:

1 στους 2 συμπτώματα προστατίτιδας

συμπτώματα προστατίτιδας 1 στους 3 συμπτώματα καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη

συμπτώματα καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη 1 στους 6 καρκίνο του προστάτη.

Ειδικότερα, ο καρκίνος του προστάτη είναι παγκοσμίως το 2ο συχνότερο είδος καρκίνου που διαγιγνώσκεται στους άνδρες. Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία του ενδείκνυται για την αξιολόγηση της έκτασης και της εξωπροστατικής επέκτασης γνωστού καρκίνου που βρέθηκε στον προστάτη μετά από βιοψία και για την ανίχνευση εστιών ύποπτων για κλινικά σημαντική νεοπλασία του οργάνου χωρίς να έχει προηγηθεί βιοψία, συνηθέστερα λόγω αύξησης του PSA.

Ωστόσο, η εξέταση χρησιμεύει και για την αξιολόγηση της φλεγμονής του (προστατίτιδα) καθώς και για τις επιπλοκές της (δημιουργία αποστημάτων), ώστε να καθοριστεί η κατάλληλη θεραπεία. Επίσης, χρησιμεύει για την αξιολόγηση της καλοήθους προστατικής υπερπλασίας επιτρέποντας την ακριβή μέτρηση των διαστάσεων και του όγκου του αδένα και την λεπτομερή απεικόνιση της ανατομίας του.

Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη είναι ανώδυνη, μη επεμβατική μέθοδος απεικόνισης, χωρίς έκθεση σε ακτινοβολία. Σε πρόσφατες έρευνες έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να μειώσει μέχρι και 25% τον αριθμό των μη απαραίτητων βιοψιών.

Σε περίπτωση που η βιοψία είναι απαραίτητη αυξάνει την ακρίβεια καθοδηγώντας τον ουρολόγο στη λήψη δείγματος από τις ύποπτες περιοχές.

Άλλη μια ένδειξη της εξέτασης είναι η ανίχνευση τοπικής υποτροπής μετά από προστατεκτομή.

Για την πραγματοποίηση της εξέτασης δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία από τον εξεταζόμενο και διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Προσοχή χρειάζεται σε περίπτωση ύπαρξης βηματοδότη, κοχλιακών εμφυτευμάτων και μεταλλικών υλικών στο σώμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερωθεί το τμήμα κατά το κλείσιμο του ραντεβού για την εξέταση.

«Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη πραγματοποιείται στον υπερσύγχρονο μαγνητικό τομογράφο 3Τesla του τμήματος απεικονίσεων του Metropolitan General. Η αξιολόγηση των εικόνων γίνεται σε ειδικούς διαγνωστικούς σταθμούς επεξεργασίας από τους έμπειρους ακτινοδιαγνώστες του τμήματος. Συμπερασματικά, πρόκειται για μια υψηλής καινοτομίας εξέταση που προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες στον ουρολόγο ώστε να αξιολογήσει την παθολογία του προστάτη και κυρίως τον καρκίνο αυτού και να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις για την θεραπεία του», καταλήγει ο κ. Καϋμενάκης.