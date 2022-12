Life

“Σπίτι του Αγωνιστή”: Ο Κουτσούμπας συνάντησε Βαλάση και Μπαλτσαβιά (εικόνες)

Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του ΓΓ του ΚΚΕ, στο Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών, όπου διαβιούν, μεταξύ άλλων, οι δύο ηθοποιοί.

Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής επίσκεψη του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στο «Σπίτι του Αγωνιστή», Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών. Στην αντιπροσωπεία, μεταξύ άλλων συμμετείχαν, ο Δημήτρης Αρβανιτάκης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και ο Βασίλης Δημόπουλος, μέλος της ΚΕ.

Οι φιλοξενούμενοι στο Ίδρυμα, οι εργαζόμενοι και μέλη της διοίκησης υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά και συγκίνηση την αντιπροσωπεία του Κόμματος, φωνάζοντας το σύνθημα «ΚΚΕ, το Κόμμα σου λαέ».

Ο Δ. Κουτσούμπας περιηγήθηκε στους χώρους του Ιδρύματος και συνομίλησε με τους παλαίμαχους αγωνιστές και αγωνίστριες, που του δώρισαν το βιβλίο «Ποιήματα αγωνιστριών στις Γυναικείες Φυλακές Αβέρωφ - διαφυλαγμένα από την Μάρθα Ξανθοπούλου - Αντονέν», έκδοση του Ιδρύματος «Σπίτι του Αγωνιστή». Κατά την επίσκεψή του συναντήθηκε με τις σπουδαίες ηθοποιούς Μπέτυ Βαλάση και Ντενίζ Μπαλτσαβιά, που φιλοξενούνται το τελευταίο διάστημα στο «Σπίτι του Αγωνιστή».

Επίσης συναντήθηκε με την αγωνίστρια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας Κατίνα Ζώργιου – Μανιτάρα και τον αγωνιστή Γιάννη Σαργόλογο, ο οποίος δώρισε βιβλία και ντοκουμέντα από το προσωπικό του αρχείο, στο Αρχείο του ΚΚΕ. Ταυτόχρονα, μέλη της ΚΝΕ τραγούδησαν τα αγωνιστικά κάλαντα και άλλα τραγούδια του αγώνα, στην αντιπροσωπεία του Κόμματος και τους φιλοξενούμενους του Ιδρύματος, αποσπώντας έντονα χειροκροτήματα.

Στη συνέχεια ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μαζί με τους φιλοξενούμενους, στους οποίους χάρισε δώρα εκ μέρους της ΚΕ του Κόμματος. Από το «Σπίτι του Αγωνιστή» δόθηκε συμβολικό δώρο στον Δ. Κουτσούμπα, ένα γούρι.

Ο Δ. Κουτσούμπας, προσερχόμενος στο «Σπίτι του Αγωνιστή», έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Χρόνια πολλά σε όλες και όλους! Καλή δύναμη! Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο! Εσείς είστε οι αγωνιστές της ζωής και συνεχίζετε ακόμα, εδώ σε αυτόν τον όμορφο χώρο κι εμείς μαζί σας. Η σκέψη μας είναι μαζί σας και θα συνεχίσουμε στον αγώνα, μέσα στους δρόμους, στη Βουλή, παντού, όπου ο λαός μας καλεί να παλέψουμε για τα δίκαια αιτήματά του. Οι αγώνες που κάνουμε θα δικαιωθούν, είμαστε σίγουροι γι’ αυτό».

Σημειώνεται ότι πριν, αλλά και κατά την επίσκεψη τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας.

