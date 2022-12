Κόσμος

Τουρκία: φονική έκρηξη σε εστιατόριο (βίντεο)

Νεκροί και τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά από έκρηξη σε εστιατόριο στην Τουρκία.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Τουρκία, μετά από φονική έκρηξη σε εστιατόριο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τουρκικά μέσα που επικαλούνται τοπικές αρχές, έκρηξη σημειώθηκε σε εστιατόριο στο Αϊδίνιο στη συνοικία Μαζίλι, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 7 άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη πέντε με τον έναν από αυτους να είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσα στα θύματα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι 4 γυναίκες και 3 παιδιά.

Ayd?n’?n Nazilli ilcesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere gore 7 kisi hayat?n? kaybetti. — Haber (@Haber) December 30, 2022

Λίγο πριν την έκρηξη, όπως ανέφεραν εργαζόμενοι υπήρχε μία περίεργη, έντονη μυρωδιά. Η έκρηξη σημειώθηκε σε σωλήνα της εγκατάστασης του εστιατορίου, την ώρα που γινόταν επιθεώρησή του.

Αμέσως μετά την έκρηξη ξέσπασε φωτιά την οποία οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο. ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

