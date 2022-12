Αθλητικά

Στον Παναθηναϊκό ο Πούχατς

Ανακοίνωσαν την απόκτηση του Πούχατς οι «πράσινοι». Τοπροφίλ του πρώτου χειμερινού μεταγραφικού αποκτήματος του Παναθηναϊκού.

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε... επισημότητα είναι πλέον ο Τιμοτέους Πούχατς, με τους "πράσινους" να ανακοινώνουν την απόκτησή του απ' την Ουνιόν Βερολίνου με εξάμηνο δανεισμό.

Στο deal ανάμεσα στις δύο ομάδες έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς του διεθνούς Πολωνού αριστερού μπακ, ύψους 3 εκατ. ευρώ, την οποία ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα να ενεργοποιήσει έως τις 15 Ιουνίου.

Το "τριφύλλι" θα καλύψει τις αποδοχές του παίκτη έως το καλοκαίρι, οι οποίες φτάνουν τις 230.000 ευρώ. Ο Πούχατς εντάσσεται άμεσα στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και θα είναι διαθέσιμος για τον εκτός έδρας αγώνα της 3ης Ιανουαρίου με τον Λεβαδειακό (16η αγωνιστική).

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού:

"Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ένταξη στο ρόστερ, υπό τη μορφή δανεισμού, του Τιμοτέους Πούχατς. Ο Πολωνός μπακ ανήκει στη γερμανική Ουνιόν Βερολίνου, με την οποία συμφωνήθηκε ο δανεισμός του έως τον Ιούνιο του 2023.

Ο Τιμοτέους Πούχατς γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1999 στην πόλη Σουλεκόβ της Πολωνίας. Ξεκίνησε στην ακαδημία της Ζιέλονα Γκόρα και από εκεί πήγε στην ακαδημία της Λεχ Πόζναν. Στα 17 του έκανε ήδη προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, ενώ στα 18 του έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο. Το ίδιο διάστημα κλήθηκε στην κάτω των 19 ετών εθνική ομάδα.

Τον Ιανουάριο του 2018 δόθηκε δανεικός στη Ζαγκλέμπιε Σόσνοβιετς, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Πολωνίας. Το καλοκαίρι του 2018 η Λεχ Πόζναν τον έδωσε δανεικό στην Κατοβίτσε και τελικά στα 20 του γύρισε για να πάρει φανέλα βασικού. Με τη Λεχ έπαιξε δύο σεζόν, πήρε συμμετοχές στους ομίλους του Europa League και κέρδισε μια θέση στην εθνική Πολωνίας.

Το καλοκαίρι του 2021 η γερμανική Ουνιόν Βερολίνου τον αγόρασε από την Λεχ Πόζναν. Έπαιξε στους αγώνες του Europa Conference League, όμως δεν βρήκε χώρο στους αγώνες της Μπουντεσλίγκα. Έτσι τον Ιανουάριο του 2022 δόθηκε δανεικός στην τουρκική Τράμπζονσπορ, με την οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής Τουρκίας.

Το καλοκαίρι του 2022 επέστρεψε στο Βερολίνο, όμως και πάλι δεν βρήκε θέση βασικού.

Καλωσορίζουμε τον Τιμοτέους στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!".

Πούχατς: Να βοηθήσω την ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα και το Κύπελλο

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε το απόγευμα της Παρασκευής (30/12) ο Τιμοτέους Πούχατς στο PAO TV. Ο διεθνής Πολωνος αριστερός μπακ μίλησε με ενθουσιασμό για τη μετακίνησή του στους "πράσινους", έβαλε ψηλά τον πήχη των στόχων του, τονίζοντας πως θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, ενώ αναφέρθηκε και στην επικοινωνία που είχε με τους Τάσο Μπακασέτα και Κρίστο Βαζέχα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πούχατς:

-Ποια η πρώτη αντίδραση όταν έμαθες το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού;

«Η πρώτη αντίδρασή μου κι επίσης της οικογένειάς μου, ήταν ενθουσιασμός. Ξέρουμε τον Παναθηναϊκό πως είναι μεγάλο κλαμπ με εκπληκτικούς φιλάθλους. Είμαστε ενθουσιασμένοι Περιμέναμε να έρθουμε σε επαφή με τον σύλλογο. Για μένα είναι σημαντικό να αρχίσω να παίζω, να είμαι στο γήπεδο. Όταν το έμαθα ήμουν χαρούμενος. Πίστευα πως θα τελειώσει σύντομα το θέμα, όπως κι έγινε».

-Πήρες πληροφορίες για τη νέα σου ομάδα πριν έρθεις Ελλάδα;

«Ναι, τηλεφώνησα στον Μπακασέτα. Για να μάθω για το σύλλογο. Μου είπε κάποια πράγματα, αυτά που γνωρίζει ως Έλληνας. Επίσης μίλησα με έναν φίλο μου απ’ την Εθνική ομάδα γιατί ξέρει τον Βαζέχα, αυτή τη θρυλική μορφή του Παναθηναϊκού. Μου μίλησε για την ιστορία της ομάδας, για τους οπαδούς, για την πόλη».

-Δεν είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστείς κάπου δανεικός. Ποιος είναι ο στόχος σου με τον Παναθηναϊκό;

«Έχω δοθεί πολλές φορές δανεικός και στην Πολωνία όταν ήμουν νεότερος. Τύχαινε η ομάδα που πήγαινα δανεικός να μάχεται για το πρωτάθλημα. Στην Πολωνία η ομάδα που πήγα ήταν στη Β’ κατηγορία και έδινε μάχη για την άνοδο. Στην Τουρκία με την Τραμπζονσπόρ πήραμε το πρωτάθλημα. Τώρα ο Παναθηναϊκός μάχεται για το πρωτάθλημα και για το κύπελλο. Ο προσωπικός μου στόχος είναι να βοηθήσω την ομάδα να κατορθώσει να πάρει τα τρόπαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, τα τρόπαια για το κλαμπ»

