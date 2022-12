Αθλητικά

Super League: πρόστιμα σε έξι ΠΑΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιοες ΠΑΕ επιβλήθηκαν πρόστιμα και για ποιον λόγο.

Πρόστιμα σε συνολικά έξι ΠΑΕ επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League, για αναμετρήσεις της 14ης και της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με χρηματική ποινή 16.500 ευρώ για τον αγώνα με τον ΟΦΗ, ενώ παράλληλα ο προπονητής φυσικής κατάστασης των «πρασίνων», Δημήτρης Δανιηλίδης, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για 15 ημέρες.

Στην ΑΕΚ επιβλήθηκε πρόστιμο 12.500 ευρώ για το εκτός έδρας ματς με τον Βόλο και στον Ολυμπιακό 11.500 ευρώ για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ακόμη, 4.000 ευρώ θα κληθεί να καταβάλει ο Ατρόμητος (για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ), 5.500 ευρώ ο ΟΦΗ (για το παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο) και 3.500 ευρώ ο Παναιτωλικός (για το ματς της 14ης αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ).

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ: Σύνταξη μέσω... παραγραφής

“Καλημέρα Ελλάδα” - Δήμαρχος Ιάσμου: Χαμός “στον αέρα” για τον Γκιουλέν και... τον Παπαδάκη (βίντεο)

Χαλάνδρι: Συμπλοκή ανηλίκων με τραυματισμούς και συλλήψεις