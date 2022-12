Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Πρωθυπουργός είχε ηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας για να μεταφέρει τις ευχές του για το νέο έτος στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το απόγευμα της Παρασκευής, 30 Δεκεμβρίου, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι για να μεταφέρει τις ευχές του για το νέο έτος στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ενδιαφέρον του για την κατάσταση των Ελλήνων της Ουκρανίας, ενώ διαβεβαίωσε τον κ. Ζελένσκι για τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ελλάδας προς τη χώρα του.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την επιθυμία του να επισκεφθεί την Ουκρανία στο μέλλον.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ: Σύνταξη μέσω... παραγραφής

“Καλημέρα Ελλάδα” - Δήμαρχος Ιάσμου: Χαμός “στον αέρα” για τον Γκιουλέν και... τον Παπαδάκη (βίντεο)

Χαλάνδρι: Συμπλοκή ανηλίκων με τραυματισμούς και συλλήψεις