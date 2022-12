Αθλητικά

Πελέ - Μαυρομμάτης στον ΑΝΤ1: το “αντίο” στον θρύλο του ποδοσφαίρου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα είπε ο Μανώλης Μαυρομμάτης στον ΑΝΤ1, για την φιλία του με τον Πελέ και την αγάπη του για την Ελλάδα.

Για τον θάνατο του θρύλικου Πελέ, μίλησε στο Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο δημοσιογράφος Μανώλης Μαυρομμάτης, ο οποίος, γνώριζε προσωπικά τον "μάγο της μπάλας" που έφυγε από τη ζωή στα 83 του χρόνια αφήνοντας μια τεράστια παρακαταθη΄κη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Αρχικά, ο Μανώλης Μαυρομμάτης, υπερθεμάτισε όπως είπε χαρακτηριστικά τη δήλωση του Νεϊμάρ, πως πριν τον Πελέ το ποδόσφαιρο ήταν απλά ένα άθλημα και στη συνέχεια μίλησε για τη γνωριμία του με τον βραζιλιάνο σταρ του ποδοσφαίρου.

"Είχα τη μεγάλη τύχη ως δημοσιογράφος στην πρώτη μου αποστολή σε ένα μουντιάλ του 1974 στη Γερμανία να τον γνωρίσω από κοντά... Έκτοτε έγινε ο καλός μου φίλος πήγαινα όπου με καλούσε για τις συνεντεύξεις του ακι για την μεγάλη του καρδιά."

Για το πώς ήταν ο Πελέ ως άνρθωπος, ο Μανώλης Μαυρομμάτης είπε: "Ήταν ένας άνρθωπος που είχε συναντηθεί με 40 πρωθυπουργούς, 70 προέδρους και 3 Πάπες. Ήθελαν όλοι να τον γνωρίσουν από κοντά. Ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, συγκινισιακός, αγαπούσε την Ελλάδα."

Όπως τόνισε εκτός από τα νουμερα που πιστοποιούν την κλάση του ως ποδοσφαιριστή, ο Πελέ, ήταν και πρεσβευτής των Ηνωμένων Εθνών και έπαιρνε μπάλες και φανέλες με δικά του έξοδα και τις πήγαινε στα παιδάκια στην Αφρική, μεταξύ άλλων.

Τέλος τόνισε ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων του θρύλου του ποδοσφαίρου, που διαχειρίζεται η οικογένειά του, μοιράζεται σε φτωχούς ανθρώπους στη Βραζιλία.