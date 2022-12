Πολιτική

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: ο πρώην νομικός εκπρόσωπός της στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξελίξεις αναμένεται να υπάρξουν καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για το σκάνδαλο "Qatar Gate" που εμπλέκεται η Εύα Καϊλή.

Της Κέλλης Χεινοπώρου

"Την έρευνα στον Παναμά τη ζητήσαμε εμείς για να αποδειχθεί ότι οι καταγγελίες είναι ψευδείς" λέει το περιβάλλον της Εύας Καϊλή, μετά το επείγον έγγραφο από την Αρχή για την καταπολέμηση μαύρου χρήματος, σχετικά με τη μεταφορά 20 εκατομμύριων ευρώ, σε λογαριασμούς της ίδιας και του συντρόφου της.

Ο πρώην συνήγορος της κυρίας Καιλή, Σπύρος Παππάς, αποκαλύπτει στην Κέλλυ Χεινοπώρου ότι δεν αποκλείεται η έρευνα να καταλήξει και σε εμπλοκή και άλλων ευρωβουλετών.

Την ώρα που η Ευα Καιλη και η δικηγορική της ομάδα έχουν στραμμένο βλέμμα στις 22 Ιανουαρίου του 2023, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να επανεξεταστεί το αν παραμείνει στις βελγικές φυλακές, ο πρώην γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκείνος που αποχώρησε από την νομική εκπροσώπηση της Ελληνίδας ευρωβουλευτού, Σπύρος Παππάς, μιλώντας στον ΑΝΤ1, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η έρευνα του Βέλγου εισαγγελέα να καταλήξει στην εμπλοκή και νέων ευρωβουλευτών ή υπαλλήλων της Ευρωβουλής

"Qatar Gate": ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων από το Ευρωκοινοβούλιο

“Όπως εξηγεί στον ΑΝΤ1 ο Έλληνας νομικός, δεν αποκλείεται στη φάση αυτή της έρευνας να προκύψουν νέα στοιχεία διεύρυνσης των εμπλεκομένων. Δηλαδή, δεν αποκλείει την εμπλοκή και άλλων ευρωβουλευτών, υπαλλήλων του ευρωκοινοβουλίου, ή μελών αντιπροσωπειών τρίτων χωρών. Με το γερμανικό περιοδικό ΣΠΙΓΚΕΛ να κάνει λόγο σε δημοσίευμά του για την ενδεχόμενη εμπλοκή ελληνικής εταιρίας σε υπόθεση λομπιννγκ υπέρ του Μαρόκου!

Χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικηγόρος Σπύρος Παππάς: "Δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέα στοιχεία διεύρυνσης των εμπλεκομένων ή και το αντίθετο. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέα στοιχεία, αυτά με την σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν και σε νέα συμπεράσματα".

Σε εξέλιξη οι έρευνες - οι νομικές κινήσεις των συνηγόρων της Καϊλή για να δει το παιδί της

Σύμφωνα πάντως, με την εφημερίδα RealNews, εκτός από το αίτημα άρσης της προσωρινής της κράτησης, οι δικηγόροι της ευρωβουλευτού έχουν έχουν διεκπεραιώσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να μπορέσει να δει το 22μηνών παιδί της, ωστόσο οι ανακριτικές αρχές εξακολουθούν να μην το επιτρέπουν.

Το αίτημα στον Παναμά και η απάντηση Δημητρακόπουλου

«Το αίτημα για έρευνα στον Παναμά το ζητήσαμε εμείς για να αποδειχθούν οι καταγγελίες ψευδείς» θα πει η πλευρά Καιλή , μετά το επείγον έγγραφο της Ελληνική Αρχή για την καταπολέμηση μαύρου χρήματος προς τις αρχές του Παναμά, προκειμένου να διερευνηθεί η καταγγελλόμενη μεταφορά 20εκατ ευρώ στην χώρα της Κεντρικής Αμερικής, σε ονοματικούς λογαριασμούς της ευρωβουλευτή ή και συγγενών της.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, "Εδώ και μέρες έχω καταθέσει αίτημα στον κύριο Χαραλαμπο Βουρλιώτη , να ζητήσει δικαστική συνδρομή από τον Παναμά ώστε να διαπιστωθεί η πλαστότητα των παραστατικών των μυθικών εμβασμάτων από το Καταρ στην κυρία Εύα Καϊλή. Επιτέλους ικανοποιήθηκε το αίτημα μας και θα διαπιστωθεί το ΨΕΥΔΟΣ και οι οργανωτές του".

Μάλιστα, με δελτίο τύπου αργά το βράδυ της Παρασκευής, ο δικηγόρος της ευρωβουλευτού αναπαρήγαγε ανακοίνωση της παναμέζικης τράπεζας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Συμφωνά με τα όσα υποστηρίζει η τράπεζα, δεν υπάρχει καμία άμεση ή έμμεση σχέση με τα πρόσωπα που ανακρίνονται στην υποθεση, μεταξύ αυτών και η Ευα Καιλή.

«Εντοπίσαμε ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωικής δικτύωσης και αναφέρουν κακώς το ίδρυμά μας ως θεματοφύλακα κεφαλαίων ορισμένων προσώπων που ερευνώνται σε υπόθεση διαφθοράς, στην οποία εμπλέκεται μέλος το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου […] Η τράπεζά μας δεν παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και δεν πραγματοποιεί πληρωμές τρίτων. Ως εκ τούτου, μπορούμε αναμφίβολα να βεβαιώσουμε ότι οι πληροφορίες που κυκλοφορούν είναι ψευδείς».

Το αίτημα των συνηγόρων της Εύας Καϊλή στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Οι δικηγόροι της Ευας Καιλη ήδη έχουν ζητήσει έρευνα από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να διαπιστωθεί από πού ξεκίνησαν τα δημοσιεύματα στα σοσιαλ μιντια για κατάθεση 20εκατομμυρίων ευρώ στην Ελληνίδα ευρωβουλευτη΄σε τράπεζα του Παναμά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εν λόγω δημοσιεύμα πριν φτάσει να διακινηθεί σε ελληνικούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, φέρεται να είχε διακινηθεί αρχικώς σε Ισπανία και Ιταλία.

Ειδήσεις σήμερα:

Βατικανό - Πάπας Βενέδικτος: Τα νεότερα για την υγεία του

Στον Παναθηναϊκό ο Πούχατς

Θέμης Χειμάρας: Η καταγγελία του “Documento” και η απάντηση του βουλευτή