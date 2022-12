Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: δήλωνε ζημίες για να μην πληρώνει φόρους όσο ήταν Πρόεδρος

Υπήρξε έτος που τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του Μελάνια, πλήρωναν μηδενικούς φόρους...

Του Νικόλα Βαφειάδη

Σειρά αποκαλύψεων έκρυβαν οι χιλιάδες σελίδες των φορολογικών δηλώσεων του Τραμπ δύο χρόνια πριν και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του.

Και αυτός ήταν ο λόγος που έδωσε σκληρή νομική μάχη φτάνοντας μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο για να μην δημοσιευθούν, σε αντίθεση με ό,τι έκαναν όλοι οι προηγούμενοι Πρόεδροι που δημοσίευαν τις φορολογικές τους δηλώσεις εθελοντικά.

Μηδενικοί φόροι για τον ίδιο και τη Μελάνια το 2020

Ο μεγιστάνας του Real Estate πλήρωσε μηδενικό φόρο, αυτός και η σύζυγός του Μελάνια το 2000, τον τελευταίο χρόνο της Προεδρίας του, μεταφέροντας στο έτος αυτό ζημίες προηγούμενων χρήσεων.

Το ίδιο είχε κάνει και στα φορολογικά έτη 2015 και 2016 δηλώνοντας ζημίες 105 και 73 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα. Το 2017, πρώτη χρονιά της προεδρίας του πλήρωσε φόρο 750 δολάρια, δηλώνοντας ζημιές 12,9 εκ. δολαρίων.

Ένα άλλο στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι δηλώνει πως έλαβε τόκους από δάνεια που είχε δώσει στα παιδιά του, προφανώς για να αποκρύψει κάποια δώρα, ενώ διατηρούσε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, κάτι που απαγορεύεται για τους Αμερικανούς Προέδρους.

Κι ενώ τα "λαγωνικά" των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ψάχνουν και για άλλα ευτράπελα στις χιλιάδες σελίδες των δηλώσεων Τραμπ, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη δημοσίευση ως "κυνήγι μαγισσών".

Και πρόσθεσε με νόημα: "Οι επιστροφές φόρου του Τραμπ, δείχνουν για μια ακόμη φορά πόσο υπερήφανα επιτυχημένος υπήρξα και πώς μπόρεσα να χρησιμοποιήσω υποτιμολογήσεις και διάφορες άλλες μειώσεις φόρου, ως κίνητρο για να δημιουργήσω χιλιάδες θέσεις εργασίας, μεγαλειώδη κτίρα και επιχειρήσεις".

