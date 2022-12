Αθλητικά

Στο νοσοκομείο με έμφραγμα ο Όφερμαρς

Ο παλαίμαχος άσος των Άγιαξ, Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα υπέστη έμφραγμα και εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο πρώην διεθνής Ολλανδός Μαρκ Όφερμαρς εισήχθη στο νοσοκομείο μετά από ένα «ήπιο εγκεφαλικό», όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (30/12) η βελγική Αντβέρπ.

Ο 49χρονος έχει αναλάβει καθήκοντα διευθυντή ποδοσφαίρου στην ομάδα της Αμβέρσας από τον Μάρτιο. «Ο Μαρκ Όφερμαρς, διευθυντής ποδοσφαίρου της Αντβέρπ, αισθάνθηκε αδιαθεσία χθες το βράδυ και εισήχθη στο νοσοκομείο με ήπιο εγκεφαλικό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος, συμπληρώνοντας πως:

«Ο Μαρκ τα πηγαίνει καλά, αλλά θα πρέπει να ηρεμήσει για λίγο. Ο Μαρκ και η οικογένειά του επικεντρώνονται στην ανάρρωσή του και δεν θέλουν να σχολιάσουν κάτι περισσότερο». Ο πρώην εξτρέμ της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα, έπαιξε στον Άγιαξ από το 1992 έως το 1997 κι έγινε διευθυντής ποδοσφαίρου στην ολλανδική ομάδα το 2012.

Παραιτήθηκε από τη θέση του στον Άγιαξ τον περασμένο Φεβρουάριο, έχοντας παραδεχτεί την «απαράδεκτη» συμπεριφορά του αφού έστειλε ακατάλληλα μηνύματα σε πολλές συναδέλφους του.