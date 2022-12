Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και επίσημα στην Αλ Νασρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο "έδωσε τα χέρια" με την Αλ Νασρ. Τα ποσά που ζαλίζουν.

Αυτό που έμοιαζε επί μέρες ως μία μεγάλη "φήμη", έγινε πραγματικότητα το βράδυ της Παρασκευής (30/12).

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδωσε τα χέρια με την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας για διετές συμβόλαιο (έως το 2025) και η αραβική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα τη μεταγραφή της χρονιάς!

«Ο μεγαλύτερος αθλητής του κόσμου υπέγραψε κι επίσημα», αναφέρει το σχετικό tweet, με τον Ρονάλντο να φωτογραφίζεται κρατώντας τη νέα φανέλα του, μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου, Μουσαλί αλ Μουαμάρ.

Το συμβόλαιο του 37χρονου Πορτογάλου σούπερ σταρ υπέγραψε θα έχει διάρκεια 2,5 χρόνια και θα του αποφέρει συνολικά το ποσό "μαμούθ" των 500 εκατ. ευρώ! Στην όλη συμφωνία περιλαμβάνονται βεβαίως και η εκμετάλλευση του προφίλ του CR7 και τα εμπορικά έσοδα, με το "καθαρό" συμβόλαιό του να φτάνει τα 70 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ο Ρονάλντο πέρασε με επιτυχία ιατρικά τεστ στη Μαδρίτη όπου βρισκόταν και υπέγραψε στην ισπανική πρωτεύουσα το συμβόλαιό του. Στο Ριάντ αναμένεται να ταξιδέψει την Κυριακή (1/1) ή το πρωί της Δευτέρας (2/1), προκειμένου να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του με τη νέα ομάδα του.

«Είμαι ενθουσιασμένος που αρχίζει αυτή η νέα πρόκληση σε αυτό το νέο πρωτάθλημα σε μια διαφορετική χώρα. Το όραμα με το οποίο λειτουργεί η Αλ Νασρ με εμπνέει» ήταν η πρώτη τοποθέτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγο μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στο γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου (εικόνες)

Προσπάθησε να κάψει ζωντανούς τη γυναίκα και το παιδί του! (εικόνες)

Μαρούσι: Κινηματογραφική καταδίωξη ΙΧ