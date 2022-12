Κόσμος

Κίεβο: Ο ρωσικός στρατός θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 χρόνια για να συνέλθει

Τι ανέφερε ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολεξίι Ρέζνικοφ, επικαλούμενος στοιχεία του ΝΑΤΟ.

Ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολεξίι Ρέζνικοφ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι με δεδομένο το επίπεδο των απωλειών τις οποίες έχει υποστεί στην ένοπλη σύρραξη που ξέσπασε πριν από δέκα και πλέον μήνες, ο στρατός της Ρωσίας έχει απολέσει μεγάλο μέρος της δύναμής του και θα χρειαστεί τουλάχιστον πέντε χρόνια για να το ανακτήσει.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία του NATO, οι Ρώσοι έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες αρμάτων μάχης, τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, στοιχείων του πυροβολικού και στρατιωτών», δήλωσε ο κ. Ρέζνικοφ στην Ουκραΐνσκα Πράβντα.

«Οι τακτικές ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα μπορούσαν να ανακτήσουν το επίπεδο της ισχύος τους σε πέντε χρόνια το νωρίτερο, πιθανόν όχι προτού περάσουν δέκα χρόνια», πρόσθεσε, εκτιμώντας πως το ίδιο ισχύει για το απόθεμα πυραύλων του ρωσικού στρατού.

Πρόκειται για «πόλεμο πόρων», είπε ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι το NATO μπορεί να υπολογίσει αυτούς τους πόρους.

Ο κ. Ρέζνικοφ δεν έδωσε καμιά λεπτομέρεια για την κατάσταση του ουκρανικού στρατού.

Και οι δύο χώρες εκτιμάται πως έχουν υποστεί βαριές απώλειες αφότου ξεκίνησε η εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, την 24η Φεβρουαρίου.