Αργίες 2023: Πότε πέφτει το Πάσχα και του Αγίου Πνεύματος - Όλα τα τριήμερα

Ποιες γιορτές "δημιουργούν" τριήμερα, δίνοντας ευκαιρία για ξεκούραση στους εργαζομένους;



Καθώς μετράμε αντίστροφα για την Πρωτοχρονιά του 2023, δεν είναι λίγοι αυτοί που ήδη αναζητούν πότε είναι οι επίσημες αργίες του 2023. Αυτές είναι άλλωστε οι ημέρες που οι εργαζόμενοι περιμένουν πως και πως προκειμένου να ξεκουραστούν λίγο (εάν δεν εργάζονται και εκείνη την ημέρα).

Εκτός από τις αργίες που ισχύουν για όλη την Ελλάδα το 2023, σε πολλές περιοχές υπάρχουν επιπλέον αργίες, κυρίως όταν γιορτάζουν οι πολιούχοι Άγιοι της κάθε πόλης.

Οι αργίες του 2023

Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου 2023 – Κυριακή

Θεοφάνεια 6 Ιανουαρίου 2023 – Παρασκευή

Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023

Μάρτιος

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 25 Μαρτίου 2023 – Σάββατο

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου 2023 – Παρασκευή

Μεγάλο Σάββατο 15 Απριλίου 2023

Κυριακή του Πάσχα 16 Απριλίου 2023

Δευτέρα του Πάσχα 17 Απριλίου 2023

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά 1 Μαΐου 2023 – Δευτέρα

Ιούνιος

Αγίου Πνεύματος 5 Ιουνίου 2023 – Δευτέρα

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου 15 Αυγούστου 2023 – Τρίτη

Οκτώβριος

Ημέρα του Όχι 28 Οκτωβρίου 2023 – Σάββατο

Δεκέμβριος

Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου 2023 – Δευτέρα

Σύναξη της Θεοτόκου 26 Δεκεμβρίου 2023 – Τρίτη.